Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su ruske državljane M. Č. (19) i V. P. (19) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su 22. januara ove godine sa oštećenom dogovorili trgovinu kriptovaluta i ugovorili mesto sastanka u Severnom bulevaru u Beogradu, a po njenom dolasku i predaji novca za kupovinu kriptovaluta upotrebili biber-sprej i oduzeli joj 22.600 evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.