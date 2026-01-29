VELIKA AKCIJA U BORU I NEGOTINU: Policija kod osumnjičenih pronašla kokain, marihuanu, pištolje i 88 metaka!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, u saradnji sa policijskim službenicima u Negotinu, uhapsili su D. I. (1991) iz Bora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kokain, pištolj i 88 metaka
Takođe, policija je uhapsila i U. J. (1988) iz okoline Negotina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Policija je prilikom pretresa stanova D. I. na teritoriji Bora i Negotina pronašla 56 grama kokaina, pištolj i 88 metaka. U. J. se sumnjiči da je prethodno pištolj koji je policija pronašla preneo iz jedne u drugu kuću D. I.
Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni tužiocu, navodi se u policijskom saopštenju.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivične prijave protiv M. A. (1987) iz Bora i S. G. (1983) iz okoline Boljevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je, na dve lokacije u gradu, kod osumnjičenih pronašla manju količinu marihuane. Po nalogu tužilaštva, protiv osumnjičenih će biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.