Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, u saradnji sa policijskim službenicima u Negotinu, uhapsili su D. I. (1991) iz Bora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kokain, pištolj i 88 metaka

Takođe, policija je uhapsila i U. J. (1988) iz okoline Negotina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je prilikom pretresa stanova D. I. na teritoriji Bora i Negotina pronašla 56 grama kokaina, pištolj i 88 metaka. U. J. se sumnjiči da je prethodno pištolj koji je policija pronašla preneo iz jedne u drugu kuću D. I.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni tužiocu, navodi se u policijskom saopštenju.