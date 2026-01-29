Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetlili su četiri teške krađe i uhapsili S. V. (27) i J. J. (28), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela.

Sumnja se da su oni, u prethodnom periodu, koristeći odsustvo vlasnika, provalili u četiri vikendice u okolini Inđije iz kojih su ukrali tehničku robu, alat, kosilicu, trimer, bakarni kazan i druge predmete, čija se vrednost procenjuje na oko 650.000 dinara. Veći deo ukradenih predmeta je pronađen i vraćen vlasnicima.