Advokat Ognjen Božović, koji zastupa porodice ubijene dece iz "Ribnikara", nakon pet sati, koliko je trajalo današnje ročište u ponovljenom postupku Vladimiru i Miljani Kecmanović, ocu i majci dečaka ubice koji je 3.maja 2023. počinio masakr i ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja, izjavio je da je neverovatno da roditelji ne osećaju nikakvu odgovornost za sopstveno dete koje je počinilo jeziv masakr.

- Ono što je za nas neverovatno i teško da se čuje u sudnici jeste da roditelji za sopstveno dete, koje je počinilo ovaj strašan zločin, navode da se ne osećaju odgovornima - rekao je Božović.

On je istakao da zbog činjenice da je suđenje zatvoreno za javnost ne može da govori o detaljima samog postupka niti o toku ispitivanja, ali da postoji očekivanje da će sud u nastavku postupka dati odgovore na pitanja koja, kako je naglasio, "celokupno društvo željno iščekuje".

Advokat Ognjen Božović Foto: Kurir Televizija

- Danas, po mom mišljenju, ti odgovori nisu dobijeni, ali se nadam da ćemo na narednim ročištima biti bliži istini - dodao je Bozović.

Advokat je podsetio i da je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu zbog uočenih proceduralnih grešaka, ukazujući na propuste prilikom njenog donošenja.

- Presudom Apelacionog suda suštinski je ukazano na određene proceduralne greške koje su napravljene u prvostepenom postupku. Sada je važno da se sprovedu dokazne radnje koje ranije nisu bile u potpunosti izvedene, kao i da se detaljnije objasni činjenično stanje i uzročno-posledične veze između određenih radnji, a svi znamo šta je posledica - rekao je Božović.

Punomoćnica oštećenih, Zora Dobričanin Nikodinović smatra da bi ovaj sudski postupak, iako je danas trajao pet sati, mogao da bude znatno kraći od prvog.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Danas smo ponovo na početku ovog postupka, s tim što očekujem da on traje mnogo kraće nego prvi put, upravo iz razloga što je Apelacioni sud dao vrlo jasna uputstva - navela je Dobričanin Nikodinović i dodala da drugostepeni sud nije doveo u pitanje samu suštinu odluke niti dokazni postupak.

- Razlozi za ukidanje presude su, kako mi pravnici kažemo, "kozmetički". Ne radi se o tome da nedostaje dokaza, već da je potrebno preciznije i jasnije obrazložiti kako su ti dokazi cenjeni - rekla je advokatica.

Apelacioni sud je, da podsetimo, prethodno ukinuo prvostepenu presudu kojom je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a njegova supruga Miljana na tri godine, zbog čega je postupak vraćen na ponovno suđenje.

Dobričanin je navela i a je njeno mišljenje da je Apelacioni sud mogao sam da otvori pretres i eventualne procesne nedostatke otkloni na jednom ili dva ročišta, umesto vraćanja predmeta na ponovno suđenje, čime se, kako je naglasila, roditelji ubijene dece ponovo izlažu dodatnoj i, po njenim rečima, nepotrebnoj viktimizaciji.

- Smatram da se ovim postupkom oštećeni ponovo izlažu teškom emotivnom pritisku, što nije bilo nužno - naglasila je ona.

Advokatica je dodala da dokaza u prvobitnom postupku nije manjkalo i da ne vidi prepreke da se postupak u razumnom roku privede kraju.

- Dokaza je bilo više nego dovoljno i moje očekivanje je da ćemo brzo stići do kraja i da će odluka biti pravična, na zadovoljstvo svih oštećenih, ali i šire javnosti - zaključila je Dobričanin Nikodinović.

Prema nezvaničnim informacijama, pošto je i ponovljeno suđenje odlukom veća zatvoreno za javnost i Vladimir i Miljana Kecmanović negirali su danas navode optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Vladimir Kecmanović, ponovo je negirao navode optužnice, tvrdeći da nije kriv za ono što je njegov sin učinio. Međutim, svi prisutni u sudnici su ostali šokirani kada je ponovo izjavio saučešće roditeljima ubijene dece koji sede u sudnici, ali i kada je rekao da je bio "primoran da vidi fotografije iz Ribnikara", aludirajući verovatno na glavnog tužioca Nenada Stefanovića za kog je na prethodnom suđenju rekao da mu je u Centralnom zatvoru rekao da treba da vidi šta je učinilo njegovo dete - otkriva izvor Kurira.

Optužbe za zlostavljanje i zapuštanje deteta, negirala je navodno i majka dečaka ubice Miljana Kecmanović.