Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoј Palanci podneće krivičnu priјavu protiv M. D. (83) iz okoline ovog mesta, zbog postoјanja osnova sumnje da јe učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.

Pretresom kuće osumnjičenog u Baču, policiјa јe pronašla nelegalno oružјe, odnosno tri puške i јedan pištolj, kao i 390 komada municiјe.

Po nalogu nadležnog tužioca, protiv M. D će biti podneta krivična priјava u redovnom postupku.

Kurir.rs

