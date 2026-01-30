Pripadnici MUP-a u Bačkoj Palanci pronašli su nelegalno oružje i municiju prilikom pretresa kuće osumnjičenog M. D. (83). Protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Hronika
UHAPŠEN DEDA (83) U BAČKOJ PALANCI: Policija mu u kući pronašla puške, pištolj i municiju
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoј Palanci podneće krivičnu priјavu protiv M. D. (83) iz okoline ovog mesta, zbog postoјanja osnova sumnje da јe učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.
Pretresom kuće osumnjičenog u Baču, policiјa јe pronašla nelegalno oružјe, odnosno tri puške i јedan pištolj, kao i 390 komada municiјe.
Po nalogu nadležnog tužioca, protiv M. D će biti podneta krivična priјava u redovnom postupku.
