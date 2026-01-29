Slušaj vest

Danilo D. uhapšen je danas u centru Beograda zbog sumnje da je trgovao narkoticima.

Kako Kurir saznaje, policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu, pronašli su i zaplenili kod njega više od četiri kilograma heorina.

Prema nezvaničnim informacijama, policijaci sa Starog grada, prilikom pretresa osumnjičenog pronašli su oko 50 grama heroina.

Međutim, pretresom njegovog stana pronađena je daleko veća količina droge. 

