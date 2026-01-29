Slušaj vest

U selu Konjuh kod Kruševca je trenutno u toku velika akcija pripadnika MUP, Uprave kriminalističke policije, ujedno i najveća zaplena droge u istoriji srpske policije.

Kako Kurir saznaje, zaplenjena je rekordna količina narkotika u okolini Kruševca.

Očekuje se dolazak ministra policije Ivice Dačića na lice mesta.

Kako saznajemo, zaplenjene su i četiri automatske puške, kao i zolje.

Velika akcija policije u Kruševcu Foto: MUP RS

Deo droge je, prema operativnim saznanjima, bio namenjen za srpsko tržište, deo za zemlje EU, a vrednost robe je oko 10 miliona evra. Ovo je, naime, najveća zaplena droge u istoriji srpske policije.

Prošle godine je, za celu godinu, zaplenjeno oko 6 tona svih vrsta droga ukupno, a sada je u jednoj zapleni ukupno 5 tona. Naime, do sada najveća pojedinačna zaplena bila je ispod 2 tone.

