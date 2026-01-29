Slušaj vest

Pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu saslušan je Pavle F. (18) zbog postojanja osnova sumnje da je u saizvršilaštvu sa NN licem 22. novembra 2025. godine u Darvinovoj ulici, GO Novi Beograd, na podmukao način lišio života T. P, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Inače, kako je Kurir ranije izveštavao, ubijeni je Tadija Panić (23) vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je 22. novembra prošle godine likvidiran u sačekuši na Novom Beogradu.

Pavle F. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Tadija Pantić ubijen na Novom Beogradu Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksić

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Pavlu F. odredi pritvor po svim zakonskim osnovima: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Podmuklo ubistvo

Naredbom o sprovođenju istrage Pavlu F. i NN licu na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Pavlu F. i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

1/16 Vidi galeriju Uviđaj ubistva Tadije Pantića Foto: Petar Aleksić

- Postoje osnovi sumnje da su 22. novembra 2025. godine oko 11 časova Pavle F. i NN lice po prethodnom dogovoru i sa unapred podeljenim ulogama zajednički učestvovali u radnji izvršenja, te su T. P. lišili života na podmukao način, kao i da je Pavle F. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju bez dozvole nadležnog državnog organa - piše u saopštenju VJT u Beogradu:

- Koristeći zaštitne kacige za motoriste, oni su se dovezli do jedne autoperionice motorom marke „Yamaha“, kojim je upravljao NN osumnjičeni, pa su, ne skidajući zaštitne kacige, sišli sa motora i kada su uočili oštećenog, koga su prethodno čekali da se pojavi znajući da povremeno stanuje u blizini mesta gde su se zaustavili, prišli mu s leđa.

Hapšenje ubice vođe navijača iz Zemuna Izvor: Mup Srbije

Oštećeni nije bio svestan neposredne opasnosti, niti je mogao da preduzme bilo kakvu odbranu ili pokuša da izbegne napad, čime su ga osumnjičeni doveli u stanje potpune bespomoćnosti, pa je Pavle F. iz pištolja ispalio više hitaca u pravcu oštećenog, pogodivši ga u glavu, leđa i noge, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život i na licu mesta preminuo.