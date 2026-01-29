Slušaj vest

Vladimir Kecmanović, otac dečaka ubice iz Osnovne škoel "Vladislav Ribnikar", iznoseći svoju odbranu na ponovljenom suđenju u Višem sudu u Beogradu, izjavio je, kako Kurir saznaje, "da ima nekoliko teorija o tome zbog čega je njegovo maloletno dete počinilo masakr" i time, po ko zna koji put, pokušao da krivicu sa sebe svali na druge!

Podsetimo, Kecmanović, koji se tereti za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, i tokom prethodnog sudskog postupka negirao je krivicu, pravio od sebe žrtvu i pokušavao da prebaci krivicu.

- Iznoseći svoju odbranu, okrivljeni Vladimir Kecmanović je, odgovarajući na pitanja "šta misli, zašto se desio masakr u "Ribnikaru"", rekao "da ima dve teorije o tome. Prva je, kako je rekao, da je njegovog tada trianestogodišnjeg sina, neko instruisao preko interneta. Tačnije, obrazločio je "da misli da je neko njegovog sina preko interneta nagovorio da počini masakr. Druga njegova teorija jeste da je dečaku ubici neko iz okoline "dao ideju" - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Ovo nije prvi put da okrivljeni pokušava da krivca pronađe u svima osim u sebi i svojoj supruzi, koja je takođe optužena u ovom postupku.

Kecmanović je, podsetimo, kao i tokom prvog postuka, odbio da odgovara na pitanja dvojice tužilaca i glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i pitanja punomoćnika oštećenih porodica. Pristao je samo da odgovara na pitanja suda.

Sudija je imao nekoliko pitanja za njega, između ostalog, "zbog čega je vodio sina u streljanu i učio ga da puca", kao i "kako je trinaestogodišnjak znao prva dva broja šifre za kofer u kom je držao oružje u stanu".

- Opet e u sudnici govorio da je njemu teško i da je u depresiji, što je u najmanju ruku bilo nepristojno i neumesno, dok na metar od njega sede roditelji koji su toga dana izgubili svoju decu. Takođe, neumesno je i neverovatno da on ne vidi ni trunku svoje krivice, već da umesto toga pokušava da nađe "nrekog tamo" krivca - rekao je sagovornik Kurira.

Nakon suđenja koje trajalo pet sati, advokat Ognjen Božović, koji zastupa porodice ubijene dece iz "Ribnikara", izjavio je da je neverovatno da roditelji ne osećaju nikakvu odgovornost za sopstveno dete koje je počinilo jeziv masakr.

- Ono što je za nas neverovatno i teško da se čuje u sudnici jeste da roditelji za sopstveno dete, koje je počinilo ovaj strašan zločin, navode da se ne osećaju odgovornima - rekao je Božović.

Podsetimo, presudom koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje, Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i po godina zatvora, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović bila kažnjena sa tri godine zatvora. Vladimir Kecmanović se od 3. maja 2023. nalazi u pritvoru, dok se Miljana Kecmanović brani sa slobode.