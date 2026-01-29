Slušaj vest

Teretno vozilo sudarilo se sa automobilom danas u Kragujevcu. 

Kako navodi Instagram stranica "ikragujevac", do nesreće je došlo kod Šest topola. 

Prema prvim informacijama sa terena, do sudara je došlo u popodnevnim satima, a na mesto nezgode ubrzo su stigle ekipe saobraćajne policije, koje su obezbedile lice mesta i započele uviđaj. Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda učesnika u saobraćaju, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Saobraćaj u ovom delu grada bio je usporen tokom trajanja uviđaja, a policija je regulisala kretanje vozila kako bi se sprečilo stvaranje većih zastoja.

Uviđaj će utvrditi tačne okolnosti i razloge koji su doveli do ove saobraćajne nezgode.

Kurir.rs

