Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. G. (65) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je danas u Prvomajskoj ulici polio benzinom dva vozila i zapalio ih.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Svemu prethodila svađa?

Kako je Kurir pisao, on je prilikom privođenja rekao "da je zapalio automobile koji su u vlasništvu njegove sestre, a sa kojom je već duže vreme u lošim odnosima".

Naime, sumnja se da je N. G. uzeo ključeve od automobila svoje sestre, pa je parkirao jedan, a potom je parkirao i i drugo vozilo s kojim se sudario. Navodno, provedeni je potom izvadio kantu benzina iz vozila i polio oba vozila.

- On je prilikom privođenja od strane policijskih službenika iz PS Novi Beograd rekao da je duže vreme u lošim odnosima sa polusestrom, te je ovo uradio jer je revoltiran što se vozila vode na nju, a ne na njega. Smatra da mu pripadaju oba vozila - kaže izvor i dodaje da će biti ispitano i da li je pre toga došlo do sudara ovih vozila.

Podsetimo, do izbijanja požara dva automobila došlo je na parkingu između manje Prvomajske ulice i Jurija Gagarina u Bloku 70 na Novom Beogradu, nedaleko od autobuske stanice u smeru ka blokovima i Ledinama.