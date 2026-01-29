Slušaj vest

Na današnji dan pre pet godina ubijen je Zoran Uskoković zvani Mali Skole (22). Takva likvidacija je bila dotad neviđena u beogradskom podzemlju.

On je bio sin Zorana Uskokovića Skoleta, žestokog momka iz devedesetih, koji je likvidiran 2000. godine.

Mali Skole je ubijen 29. januara 2021, kada mu je ubica, prerušen u starca, iz pištolja sa prigušivačem ispalio hitac u lice. Zoran je istog trenutka pao na leđa, a ubica mu je prišao bliže i iz neposredne blizine ga "overio" ispalivši u njega još nekoliko hitaca, nakon čega se mirno udaljio. To se desilo iza supermarketa na Kanarevom brdu, na samo 50-ak metara od stana u kome je Uskoković živeo, a nedaleko od mesta gde je njegov otac ubijen mnogo godina ranije. Telo Skoleta mlađeg pronađeno je tek sutradan ujutro, našli su ga radnici prodavnice kad su došli na posao. Tokom uviđaja, na mestu zločina pronađene su četiri čaure, koje su poslate na veštačenje.

Mali Skole Foto: Printscreen/Facebook

Sredinom oktobra prošle godine ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obelodanio je da su uhapšeni pripadnici organizovane kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u ubistvu Skoleta mlađeg.

Ubistvo malog Skoleta (22) skovano je, jer je Nikola Živanović (45) iz bezobzirne osvete, naredio njegovu likvidaciju kako bi "sačuvao kriminalnu reputaciju, održao primat, koji je njegova grupa uspostavila u kriminalnoj sredini i eliminisao suparničke ekipe i osobe koje su imala nameru da preuzmu ileglane poslova ove organizovane kriminalne grupe".

Mlađi Uskoković trebao je da bude usmrćen iz automata, ali je kasnije odlučeno da se ubije "češkom zbrojavkom", model P09.

Ovo se, pored ostalog, navodi u naredbi za sprovođenje istrage protiv petorice osumnjičenih, koju je donelo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK).

U ovom aktu JTOK piše i da je u cilju izvršenja krvavog plana, vođa ove OKG angažovao četvoricu muškara, koji su identifikovani, kao i još nekoliko osoba. Kao direktni izvršilac osumnjičen je Miloš Krstić (38), koji je sa ostalima prikupljao informacije o kretanju i navikama žrtve, počev od dolaska i odlaska od kuće, mesta koja posećuje, gde parkira automobil...

- U dogovoru sa osumnjičenim Živanovićem, Krstić je nabavio "toki-voki" kako bi međusobno komunicirali, odeću, silikonsku masku, a sve kako bi onemogućio da ga neko prepozna i identifikuje - ističe se u naredbi. - Od nepoznate osobe je nabavio i automatsku pušku, ali je prilikom isprobavanja video da je neispravna, pa je zatražio novo oružje.

Okrivljeni Aleksa Dimitrov je po nalogu Živanovića, tvrdi JTOK, istraživao satnicu kada Uskoković dolazi i odlazi od kuće. Vrebao ga je nedeljama ispred doma gde je živeo, a posle ubistva učestvovao je u uklanjanju tragova. Aleksandar Nikolić (44), Vladimir Babić (39) i još nekoliko zasad nepoznatih osoba, takođe su, kako navodi tužilac, učestvovali u organizaciji zločina.

Tako je Nikolić, kako se sumnja, od nepozantog muškarca nabavio automatsku pušku, koju je predao Krstiću. Kada je utvrđeno da je neispravna, on i Babić su nabavili "češku zbrojavku" sa odgovarajućom municijom.

Ovu organizovanu kriminalnu grupu, prema podacima iz naredbe, oformio je Živanović 8. oktobra 2020. i ona je funkcionisala do 7. februara naredne godine. Mladi Uskoković brutalno je ubijen 29. januara 2021., nedaleko od zgrade u kojoj je živeo sa porodicom. Tužilaštvo tvrdi da je direktni izvršilac plaćen sa tri kilograma kokaina, koji je u to vreme vredeo oko 100.000 evra.

Tužilaštvo navodi da je surovoj likvidaciji prethodilo niz događaja, koje je osumnjičeni Živanović, iz samo njemu znanih razloga, povezao sa žrtvom. Prvo je 8. oktobra 2020. na lokal u njegovom vlasništvu, bačena eksplozivna naprava, da bi dva dana kasnije neko pucao u blizini ovog kafića i lakše ranio konobara Veljka P. Tada je Živanović, piše u naredbi, zatražio od "okrivljenih Krstića i Dimitrova da svakodnevno prikupljaju informacije o kretanju Uskokovića".

Okrivljeni Živanović je smatrao da je mali Skole učestvovao "u navedenim događajima i da ih je organizovao". Ova ekipa je tada počela da koristi i zaštićenu aplikaciju "skaj" preko koje su razmenjivlai tražene podatke o navikama žrtve. Krenulo se i sa detaljnim planiranjem na kojoj lokaciji sačekati Uskokovića i ubiti ga. Tada su kupili auto "fiat doblo" za sprovođenje krvavog plana u delo.

Zoran Uskoković Skole Foto: Privatna Arhiva

Imao samo 2 godine kad su mu "zemunci" ubili oca Uskoković mlađi sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental". Uskoković je imao samo dve godine kada mu je ubijen otac, 27. aprila 2000. godine, a navodno su je izvršili pripadnici tadašnjeg zloglasnog zemunskog klana.

"Proći će kao ćale!"

Pripadnici te kriminalne grupe su pred zločin razmenjivali poruke u kojima su komentarisali su da će (Mali Skole) da "prođe kao ćale".

- Neko mora da umre! Proći će kao ćale! - samo su neke od poruka koje su pre 17 dana prikazane u sudnici, a koje su kako tvrdi tužilaštvo, pred ubistvo Malog Skoleta preko Skaja slali optuženi.

U porukama koje su izvedene kao dokaz pred sudom, pripadnici kriminalne gupe komentarišu da "moraju da ga reše".

- Ma buraz, šta mi je napravio mali brate. Ja buraz imam sve informacije, sve znam. Ovaj mali što je bio sa njim, došao i ispričao mi sve. Kaže drali se "al je sinoć grmelo kod Živketa’" - glasila je jedna od glasovnih poruka koje su puštene u sudnici.

U glasovnim porukama, Živanović, kako je navelo tužilaštvo u optužnici, govori da mora da zaustavi napade na kući i lokal, i da mora da "skine glavu zmiji".