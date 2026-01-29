Slušaj vest

Nakon višemesečnog intenzivnog rada Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Službe za borbu protiv droga u predmetu koji je zahtevao složeno postupanje i koordinisano delovanje policije i tužilaštva na području sela Konjuh kod Kruševaca zaplenjeno je 5 tona opojne droge marihuana.

Na lice mesta stigao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Pored opojne droge, pronađeno je i vatreno oružje, najmanje 4 automatske puške i jedna zolja, kao i novac u iznosu od preko 1.500.000 dinara.

Na licu mesta slobode su lišena dva lica R.S. i N.S. (otac i sin) a na drugoj adresi slobode je lišen I.D, kao pripadnici organizovane kriminalne grupe.

Ova organizovana kriminalna grupa je opojnu drogu marihuana skladištila u prostorijama privrednog društva Florakom d.o.o. odakle je dalje distribuirana na teritotiju grada Beograda radi prodaje.

Procenjuje se da je ulicna tržišna vrednost oko 10 miliona evra.