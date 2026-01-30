Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, i Policijske uprave u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. S. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara u saizvršilaštvu.

Policija intenzivno traga za još jednom osobom koja se sumnjiči za isto krivično delo.

Oni su, kako se sumnja, sa odgovornim licem jednog privrednog društva iz Niša dogovorili kupovinu tog preduzeća i doveli ga u zabludu da će mu isplatiti celokupnu kupoprodajnu cenu, te im je oštećeni predao pokretnu imovinu privrednog društva, iako mu nisu isplatili iznos od 25.000 evra, posle čega su sa njim prekinuli svaki kontakt.

M. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.