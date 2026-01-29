Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u akciji Uprave kriminalističke policije danas u okolini Kruševca zaplenjeno oko pet tona marihuane, što je rekordna zaplena narkotika, na čemu je čestitao UKP i svim drugim organizacionim jedinicama koje su učestvovale u akciji.

Kako je Kurir preneo, uhapšeni su R. S. (67) i N. S. (39) — inače otac i sin, kao pripadnici organizovane kriminalne grupe. Pored opojne droge, pronađeno je i vatreno oružje, najmanje 4 automatske puške i jedna zolja, kao i novac u iznosu od preko 1.500.000 dinara .

- Danas je u izvanrednoj akciji Uprave kriminalističke policije zaplenjeno oko pet tona opojne droge marihuane, četiri automatske puške, jedan ručni bacač – zolja. To je rekordna policijska zaplena narkotika - rekao je Dačić, koji je zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljević obišao mesto na kojem je droga zaplenjena.

Ministar je dodao da su u ovoj akciji uhapšeni N. S. i R. S., dok se za jednim licem traga , zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kao poređenje o koliko velikoj zapleni je reč,ministar je rekao da je 2001. godinezaplena narkotikaza godinu dana bila nešto više od jedne tone, a prošle godine, koja je po statistici bila dobra, zaplenjeno je šest tona narkotika.

Istakavši da je nezahvalno govoriti o vrednosti zaplenjene marihuane na tržištu, Dačić je rekao da se po raspoloživim podacima cena tog narkotika kreće od 1.500 do 2.000 evra po kilogramu, što bi značilo da je vrednostzaplenjene droge od sedam do 10 miliona evra.

-Značajniji rezultat ove akcije je u tome što smo spasili decu od trovanja, što smo sklonili ovih pet tona marihuane sa ulice da ne truju našu decu, jer sigurno osim evropskog tržišta, ovamarihuanedelom je, najverovatnije, bila namenjena i za domaće - kazao je ministar.

Napomenuo je da je ovaakcijaimala akcije koje su joj prethodile i da je ova grupa već bila na udaru policije, da je zaplenjeno u avgustu oko dve tone marihuane,a pre nedelju dana oko 100 kilograma kad je u Beogradu uhapšen U. M. (28).

- Policija će nastaviti da ispituje odakle je droga došla, najverovatnije od južnih suseda, ali to je stvar za dalju istragu i međunarodnu policijsku saradnju - rekao je Dačić.

Pogledajte spektakularnu akciju policije:

Ministar je istakao da su u današnjoj akciji uhapšene dve osobe, koje se terete za nedozvoljeno proizvodnju narkotika i nedovoljno držanje, nošenje i posedovanje oružja i eksplozivnih materija, dok se za jednim licem, za koga se pretpostavlja da je organizator ove kriminalne grupe traga i za tim licem je raspisana potraga.

- Još jednom želim da čestitam pripadnicima Uprave kriminalističke policije i svim drugim organizacionim jedinicama koje su učestvovale u ovoj akciji - rekao je Dačić i dodao da je akcija sprovedena u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

Prema njegovim rečima, osumnjičenima je određeno zadržavanje i oni će biti predati, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu.

Ministar je zaključio da je borba protiv ilegalne trgovine narkotika prioritet rada policije.