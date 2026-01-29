Slušaj vest

Mlađi muškarac teško je pretučen večeras oko 20 časova nakon fizičkog obračuna ispred ulaza u Tržni centar Ušće.

Prema prvim informacijama, mladića je napao drugi mladić koji ga je, kako se nezvanično saznaje, prethodno pratio i pretio mu. Nakon napada, povređeni mladić je sa vidljivim povredama lica uspeo da utrči u unutrašnjost tržnog centra, gde su ga odmah zbrinuli radnici obezbeđenja.

Svedoci navode da su prostor ispred glavnog ulaza, kao i deo prizemlja tržnog centra, bili isprskani krvlju, što je uznemirilo brojne posetioce. Oko povređenog mladića okupilo se nekoliko devojaka koje su bile u vidno potresenom stanju i plakale.

Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu povreda, niti da li je napadač priveden. Policija je obaveštena o incidentu, a istraga je u toku.