Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici uhapsili su M. T. (25) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je juče na području Surdulice, u kombiju kojim je upravljao M. T., pronašla 35 iregularnih migranata, dok je on pobegao sa lica mesta.

Policijski službenici su ubrzo pronašli osumnjičenog i, po nalogu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju, određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

