Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Varvarinu uhapsili su D. J. (54) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

On se sumnjiči da je najpre vređao, a potom fizički napao dvojicu policajaca koji su vršili uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala supruga osumnjičenog i naneo im lake telesne povrede.

Takođe, D. J. se tereti da je prilikom privođenja razbio zadnje vetrobransko staklo policijskog vozila.