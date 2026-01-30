Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, na njega je naletelo vozilo marke BMW.

Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt.

Vozač BMW-a je zaustavio vozilo i ostao na mestu nesreće do dolaska patrola saobraćajne policije.

Policijski uviđaj je i dalje u toku, zbog čega se na ovom delu puta stvaraju gužve.

Savetuje se vozačima da koriste alternativne pravce ili budu maksimalno oprezni pri prolasku pored mesta saobraćajne nesreće.

Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja vozila, kao i to da li je pešak prelazio kolovoz na obeleženom mestu.