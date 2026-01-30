Slušaj vest

Incidentu je prethodio verbalni konflikt dvojice vozača u saobraćaju. Sukob je eskalirao kada je vozač automobila marke "Audi", S. A. (44), zaustavio svoje vozilo ispred „BMW-a“ i izašao napolje, verovatno u nameri da se razračuna sa drugim učesnikom u saobraćaju.

Međutim, umesto smirivanja situacije, vozač „BMW-a“ je naglo dodao gas i silovito udario u S. A. koji je stajao pored svog vozila.

Nakon što je pregazio muškarca, A. D. je pobegao sa lica mesta. Ipak, on se nešto kasnije vratio na lokaciju gde je incident počeo, nakon čega ga je policija identifikovala i lišila slobode.

Žrtva napada, četrdesetčetvorogodišnji S. A., hitno je transportovan u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama, on je zadobio teške povrede glave u vidu krvarenja na mozgu i njegovo stanje je kritično.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom A. D. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje radi daljeg postupka.

Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ovog stravičnog čina koji je počeo običnom čarkom u saobraćaju.