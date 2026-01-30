Slušaj vest

Incidentu je prethodio verbalni konflikt dvojice vozača u saobraćaju. Sukob je eskalirao kada je vozač automobila marke "Audi", S. A. (44), zaustavio svoje vozilo ispred „BMW-a“ i izašao napolje, verovatno u nameri da se razračuna sa drugim učesnikom u saobraćaju.

Međutim, umesto smirivanja situacije, vozač „BMW-a“ je naglo dodao gas i silovito udario u S. A. koji je stajao pored svog vozila.

Nakon što je pregazio muškarca, A. D. je pobegao sa lica mesta. Ipak, on se nešto kasnije vratio na lokaciju gde je incident počeo, nakon čega ga je policija identifikovala i lišila slobode.

Žrtva napada, četrdesetčetvorogodišnji S. A., hitno je transportovan u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama, on je zadobio teške povrede glave u vidu krvarenja na mozgu i njegovo stanje je kritično.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom A. D. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje radi daljeg postupka.

Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ovog stravičnog čina koji je počeo običnom čarkom u saobraćaju.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaVOZAČ BMW POKOSIO PEŠAKA, NIJE MU BILO SPASA: Stravičan sudar na Pančevačkom putu! Stvaraju se ogromne gužve
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg
HronikaDRAMA U VARVARINU: Žena učestvovala u udesu, muž napao policajce i razbio staklo na policijskom automobilu
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
Hronika"JEDNO PITANJE ME PROGANJA 150 DANA" Oglasila se majka brutalno ubijenog Vukašina Stankovića ispred kladionce na Vračaru!
Đorđe Makić.jpg
HronikaHAPŠENJE U NIŠU ZBOG PREVARE: Muškarac zadržan 48 sati, policija traga za saučesnikom! Čovek oštećen za 25.000 evra
1000036184.jpg