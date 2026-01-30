Slušaj vest

Vladimir Kecmanović, otac dečaka ubice koji je 3. maja 2023. počinio jeziv masakr u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar kada je ubio devetoro vršnjaka i radnika obebeđenja škole, kako Kurir saznaje, juče je na ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Beogradu prvi put potvrdio da je njegov deda počinio masovni zločin nad porodicom Zvicer u Crnoj Gori!

Kako je Kurir pisao, Kecmanović je i juče negirao navode optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja ga tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti i zlostavljanje i zanemarivanje deteta, tvrdeći da on nije kriv i da ima "dve teorije" o tome ko je njegovog sina naveo da postane najmlađi masovni ubica u Srbiji.

Kecmanović je, kako je Kurir pisao, odbio da odgovara na pitanja tužilaca i zastupnika porodica ubijene dece, ali je pristao da odgovori na pitanja koja za njega ima sudsko veće.

Vladimir Kecmanović i dečak ubica Foto: Printscreen/Facebook, Privatna Arhiva

Prema nezvaničnim informacijama, jedno od pitanja sudije bilo je da li mu je poznat događaj između njegovog dede i porodice Zvicer u Crnoj Gori.

- Moj deda je odlikovan, a ja kao mali sam stalno sa ocem išao u Crnu Goru, da je postojala opasnost po nas nikada me ne bi vodio - odgovorio je prema rečima izvora Kurira otac dečaka ubice, aludirajući da je njegov deda heroj i da nije postojala opasnost od krvne osvete.

Kecmanovićev deda, navodno, u noći između 24. i 25. apria 1923. u selu Rokooči predvodio je odred koji je surovo mučio i na kraju spalio kuću u kojoj su bili žena, majka, sestra, brat i troje maloletne dece Petra Zvicera.

- Jasno je da sudija nije bez razloga postavio pitanje Vladimiru Kecmanoviću o zločinu koji je, kako se sumnja, njegov deda počinio pre više od sto godina. Naime, s obzirom na to da je njegov deda, odnosno pradeda maloletnog ubice i sam kako se sumnja ali nikada nije razrešeno do kraja, ubio sedmoro ljudi, moguće je da je trinaestogodišnjak imao "ubilački gen", ali da roditelji nisu videli signale niti potražili stručnu pomoć - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, odgovor u kom Vladimir Kecmanović kaže da je "njegov deda odlikovan" sličan je odgovorima koje daje kada govori o zločinu koji je počinio njegov sin, ističući da su oni "ugledna porodica".

- Iznoseći svoju odbranu, okrivljeni Vladimir Kecmanović je, odgovarajući na pitanja "šta misli, zašto se desio masakr u "Ribnikaru"", rekao "da ima dve teorije o tome". Prva je, kako je rekao, da je njegovog tada trianestogodišnjeg sina, neko instruisao preko interneta. Tačnije, obrazložio je "da misli da je neko njegovog sina preko interneta nagovorio da počini masakr. Druga njegova teorija jeste da je dečaku ubici neko iz okoline "dao ideju" - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Ovo nije prvi put da okrivljeni pokušava da krivca pronađe u svima osim u sebi i svojoj supruzi, koja je takođe optužena u ovom postupku.

On podseća da je i njihov maloletni sin, koji je počinio jezvi masakr tokom jednog iskaza rekao da je psihopata i da ga je upravo otac nazivao psihopatom.

U sudnici je juče Vladimir Kecmanović prvi put izjavio da je njegov sin kao privezak na ključevima nosio pištolj, ali i da ga je u streljanu vodio "da bi se zbližili".

Miljana Kecmanović Foto: M.M./ATAImages

Inače, i Miljana Kecmanović juče je negirala navode optužnice, tvrdeći da su ona i njen suprug bili dobri roditelji i da nisu videli "znake", kao i da se nije puno interesovala za to što njen muž tada trinaestogodišnje dete vodi u straljanu i uči ga da puca.

Kako je Kurir pisao, prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo je juče na početku ponovljenog suđenja predložilo da se kao dokaz izvede prepiska preko aplikacije Vats ap između Miljane Kecmanović i njenog sina, a koja do sada nije izvođena kao dokaz, ali i da se pregledaju snimci zločina.

Prema nezvaničnim informacijama, Vladimir Kecmanović je juče u sudnici izjavio i da snimke zločina koji je potresao celu Srbiju nije gledao, ali da je bio "primoran i nateran da gleda slike sa lica mesta". Tokom ovih tvrdnji, kako naš sagovornik navodi, aludirao je da mu je to bilo stresno i da je bio primoran da gleda slike koje nije želeo da vid.