Rasadnik "Florakom" d.o.o, na papiru mala porodična firma za proizvodnju sadnica, prema sumnjama istržitelja, bio je samo pažljivo izgrađen paravan za jedan od najvećih narko-poslova u Srbiji. Iza voćaka, ruža i loznih kalemova, kako se sumnja, krila se mreža za skladištenje i distribuciju čak pet tona marihuane, pronađene na porodičnom imanju u selu nadomak Kruševca.

Sadnice u papirima, a u kutijama marihuana

Prema podacima sa sajta CompanyWall, "Florakom" je u 2024. godini ostvario ukupan prihod od čak 107.605.000 dinara, dok je neto dobit iznosila 3,56 miliona dinara. Firma je imala samo dva zaposlena, sa prosečnom bruto platom od oko 102.000 dinara.

- U 2024. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 107.605.000,00 dinara. Neto rezultat je bio 3.567.000,00 neto dobitka. Kompanija zapošljava ukupno 2 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 102.083,33 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 9.301.000,00 u 2024 - navodi se na sajtu CompanyWall.

Iako je u registrima navedeno da se firma bavi otkupom kornišona i proizvodnjom sadnica jabuka, krušaka, lešnika i oraha, istražitelji tvrde da je na istoj adresi pronađena ogromna količina narkotika, spakovana i spremna za dalju distribuciju.

Iz Tužilaštva za organizovani kriminal saopšteno je da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, koja je drogu skladištila upravo u prostorijama privrednog društva, koristeći legalni biznis kao masku.

Najveća zaplena u istoriji

Zbog ove afere uhapšeni su R.S. (68) i njegov sin N.S. (40), a akciju su zajednički izveli Uprava kriminalističke policije i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Prema zvaničnim informacijama, droga je bila spakovana u kutije i skladištena u prostorijama firme, odakle je dalje distribuirana ka Beogradu, ali i tržištu Evropske unije.

Istraga je u toku, a nadležni organi sada proveravaju tokove novca, poslovne knjige i eventualne veze sa međunarodnim narko-mrežama, jer, kako se nezvanično saznaje, deo zaplenjene marihuane bio je namenjen tržištu EU.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na licu mesta da je reč o najvećoj zapleni droge ikada zabeleženoj u Srbiji, naglasivši da su on i direktor policije Dragan Vasiljević došli kako bi lično čestitali pripadnicima UKP na uspešno izvedenoj akciji.