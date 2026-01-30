VOĆE I KORNIŠONI PARAVAN ZA NARKO-BIZNIS TEŽAK MILIONE! Novi detalji najveće zaplene droge u istoriji Srbije, evo koliko su zarađivali otac i sin iz Kruševca
Rasadnik "Florakom" d.o.o, na papiru mala porodična firma za proizvodnju sadnica, prema sumnjama istržitelja, bio je samo pažljivo izgrađen paravan za jedan od najvećih narko-poslova u Srbiji. Iza voćaka, ruža i loznih kalemova, kako se sumnja, krila se mreža za skladištenje i distribuciju čak pet tona marihuane, pronađene na porodičnom imanju u selu nadomak Kruševca.
Sadnice u papirima, a u kutijama marihuana
Prema podacima sa sajta CompanyWall, "Florakom" je u 2024. godini ostvario ukupan prihod od čak 107.605.000 dinara, dok je neto dobit iznosila 3,56 miliona dinara. Firma je imala samo dva zaposlena, sa prosečnom bruto platom od oko 102.000 dinara.
- U 2024. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 107.605.000,00 dinara. Neto rezultat je bio 3.567.000,00 neto dobitka. Kompanija zapošljava ukupno 2 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 102.083,33 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 9.301.000,00 u 2024 - navodi se na sajtu CompanyWall.
Iako je u registrima navedeno da se firma bavi otkupom kornišona i proizvodnjom sadnica jabuka, krušaka, lešnika i oraha, istražitelji tvrde da je na istoj adresi pronađena ogromna količina narkotika, spakovana i spremna za dalju distribuciju.
Iz Tužilaštva za organizovani kriminal saopšteno je da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, koja je drogu skladištila upravo u prostorijama privrednog društva, koristeći legalni biznis kao masku.
Najveća zaplena u istoriji
Zbog ove afere uhapšeni su R.S. (68) i njegov sin N.S. (40), a akciju su zajednički izveli Uprava kriminalističke policije i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Prema zvaničnim informacijama, droga je bila spakovana u kutije i skladištena u prostorijama firme, odakle je dalje distribuirana ka Beogradu, ali i tržištu Evropske unije.
Istraga je u toku, a nadležni organi sada proveravaju tokove novca, poslovne knjige i eventualne veze sa međunarodnim narko-mrežama, jer, kako se nezvanično saznaje, deo zaplenjene marihuane bio je namenjen tržištu EU.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na licu mesta da je reč o najvećoj zapleni droge ikada zabeleženoj u Srbiji, naglasivši da su on i direktor policije Dragan Vasiljević došli kako bi lično čestitali pripadnicima UKP na uspešno izvedenoj akciji.
Podsetimo, prethodni rekord iznosio je 1.960 kilograma, dok je tokom cele prošle godine ukupno zaplenjeno 6,1 tona narkotika, što ovu akciju čini presedanom bez presedana.