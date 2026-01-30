Slušaj vest

Drama na Novom Beogradu dogodila se nakon konflikta u saobraćaju, kada je S.A. (42) zadobio teške telesne povrede opasne po život, pošto ga je, kako se sumnja, A.D. udario vozilom tokom svađe, zbog čega su, po nalogu dežurnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Novi Beograddoneli rešenje o njegovom zadržavanju.

A.D. (30) se sumnjiči da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, na štetu S.A. (42).

- Povodom događaja u kojem je jedno lice, nakon konflikta u saobraćaju, zadobilo teške telesne povrede opasne po život koje su nastale usled udarca automobilom, po nalogu dežurnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju A.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti na štetu S.A - piše u saopštenju.

Teške povrede

Podsetimo, incident se dogodio nakon verbalnog sukoba u saobraćaju, kada je jedan od vozača izašao iz automobila. U tom trenutku, drugi vozač je, prema dostupnim informacijama, naglo krenuo vozilom i udario muškarca, koji je pao na kolovoz.

Povređeni S.A. hitno je prevezen u Urgentni centar, gde su lekari konstatovali teške povrede, uključujući i povrede glave.

Osumnjičeni A.D. je, prema nezvaničnim saznanjima, nakon incidenta napustio mesto događaja, ali je ubrzo identifikovan i priveden. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sat.

- Okrivljeni će u zakonskom roku biti doveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu kada će ga javni tužilac saslušati na sve okolnosti navedene u krivičnoj prijavi - naveli su u saopštenju.

Istraga je u toku, a policija prikuplja sve relevantne dokaze kako bi se do detalja rasvetlile okolnosti pod kojima je došlo do ovog teškog incidenta.

Horor posle obračuna u saobraćaju

Podsetimo, sve se dogodilo nakon svađe u saobraćaju na Novom Beogradu, kada je konflikt između dvojice učesnika eskalirao u fizički obračun.