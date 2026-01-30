Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici tokom pojačane kontrole saobraćaja otkrili su čak 14 vozača koji su počinili teže saobraćajne prekršaje, ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Policija je u Novoj Pazovi zaustavila tridesetčetvorogodišnjeg vozača „opela“ sa 2,06 promila alkohola u organizmu, kao i četrdesetjednogodišnjeg vozača „pasata“ koji je upravljao vozilom pod dejstvom metadona i opijata. Takođe, zaustavljen je i tridesetsedmogodišnjak koji je vozio „polo“, a testiranjem je utvrđeno da je pozitivan na kanabis.

U Staroj Pazovi policija je zatekla tridesetpetogodišnjeg vozača „sitroena“ pod uticajem kanabisa, kao i dvadesetdevetogodišnjaka koji je upravljao „polom“ pozitivan na bromazepam i metadon, pri čemu je utvrđeno i da ne poseduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila.

Bez izdate vozačke dozvole zatečeni su i dvadesettrogodišnji vozač „sitroena“ u Sremskoj Mitrovici, dvadesetdevetogodišnjak za volanom „alfa romea“ u Staroj Pazovi, kao i dvadesetjednogodišnji vozač „golfa“ u Novoj Pazovi.

Svi vozači su nakon isključenja iz saobraćaja zadržani, a protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Divljanje na putevima: kazne i zabrane

Na putu Sremska Mitrovica – Jarak policija je zaustavila dvadesetčetvorogodišnjaka koji je vozio „BMW“ brzinom od 166,7 kilometara na čas, čak 106,7 km/h više od dozvoljene. Prekršajni sud ga je kaznio sa 140.000 dinara i zabranom upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od devet meseci.

Na istoj deonici zatečen je i dvadesettrogodišnjak koji je „fordom“ vozio 150 kilometara na čas, gde je ograničenje 60. Izrečena mu je kazna od 110.000 dinara, 14 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od osam meseci.

U blizini Sremske Rače, četrdesetosmogodišnji vozač „folksvagena“ vozio je 165,9 km/h na delu puta gde je dozvoljeno 60 km/h, zbog čega je kažnjen sa 130.000 dinara i zabranom upravljanja vozilom devet meseci.

U Bosutu je pedesetdvogodišnjak upravljao „mercedesom“ brzinom od 155,8 km/h, iako je ograničenje 50 km/h. Njemu je izrečena kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 sati, novčana kazna od 130.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom devet meseci.

Između Rume i Šapca, presretač je zaustavio četrdesetogodišnjeg vozača „audija“ koji se kretao brzinom od 192,9 km/h, gde je dozvoljeno 100 km/h. Kažnjen je sa 100.000 dinara i zabranom upravljanja vozilom osam meseci.

Na autoputu Beograd–Šid kod Sremske Mitrovice presretač je zaustavio i četrdesetjednogodišnjaka koji je vozio „porše“ brzinom od 152,3 km/h, za 122,3 km/h više od dozvoljene. On će u skraćenom postupku biti priveden prekršajnom sudiji.

Apel policije