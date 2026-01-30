Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Uprava za tehniku - Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, upozorila je građane na sve učestalije internet prevare u kojima se zloupotrebljavaju imena i likovi javnih ličnosti, najčešće političara i novinara, kako bi se građani naveli da ulažu novac u lažne investicione šeme.

Kako navode iz MUP-a, ove prevare se najčešće pojavljuju u vidu sponzorisanih oglasa na društvenim mrežama, lažnih internet portala i video-snimaka, uključujući i tzv. „deepfake“ sadržaje, u kojima se javne ličnosti neovlašćeno predstavljaju kao promoteri navodno sigurnih i izuzetno profitabilnih ulaganja.

Reč je, kako se ističe, isključivo o prevarnim aktivnostima, čiji je cilj protivpravno sticanje imovinske koristi, a u kojima oštećeni građani često ostaju bez značajnih novčanih sredstava.

Gašenje lažnih sajtova i istraga u inostranstvu

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je, u saradnji sa međunarodnim partnerima, preduzela konkretne operativne mere, koje su rezultirale gašenjem više internet domena korišćenih za ove prevare. Među njima su i domeni na kojima je direktno zloupotrebljen identitet poznatih novinara, kako bi se stvorio lažni autoritet i privid kredibiliteta.

Iz MUP-a poručuju da se rad na identifikaciji odgovornih lica i povezane infrastrukture u inostranstvu intenzivno nastavlja, budući da se veliki deo ovih prevara organizuje van granica Srbije.

Apel građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu posebno oprezni, da ne veruju ponudama koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu, da ne ostavljaju lične i finansijske podatke na neproverenim internet stranicama i da svaki sumnjiv sadržaj odmah prijave nadležnim organima.