NAGAZIO SKORO DUPLO VEĆOM BRZINOM OD DOZVOLJENE! Bosanac divljao za volanom kod Pećinaca, MUP objavio jezivu statistiku incidenata na putevima
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, tokom jučerašnjeg dana otkrili su šest teških prekršaja nasilničke vožnje.
Pet vozača je zaustavljeno i isključeno iz saobraćaja zbog ekstremnih prekoračenja brzine. Među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine koji je, na autoputu Beograd–Šid kod Pećinaca, vozio 252,3 km/h na delu puta gde je dozvoljeno 130 km/h.
Pored toga, jedan vozač je zaustavljen u Kragujevcu i isključen iz saobraćaja zbog preticanja kolone vozila preko neprekinute uzdužne linije, što predstavlja težak prekršaj u saobraćaju.
Uprava saobraćajne policije upozorava da je broj prekršaja otkrivenih presretačima u ogromnom porastu. Od početka godine, zabeleženo je 3.610 prekršaja, što je gotovo 50% više nego u istom periodu prošle godine.
Za nepuna tri meseca otkrivena su 152 prekršaja koja se po Zakonu o bezbednosti saobraćaja smatraju težim prekršajima, uključujući nasilničku vožnju. To je dva i po puta više (157%) u odnosu na isti period prošle godine.
Apel policije
Saobraćajna policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i saobraćajne propise, kako bi zaštitili sopstveni život i život drugih učesnika u saobraćaju. Prebrza i neodgovorna vožnja, kako navode iz policije, može da dovede do tragičnih posledica u svakom trenutku.