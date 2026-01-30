Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, tokom jučerašnjeg dana otkrili su šest teških prekršaja nasilničke vožnje.

Pet vozača je zaustavljeno i isključeno iz saobraćaja zbog ekstremnih prekoračenja brzine. Među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine koji je, na autoputu Beograd–Šid kod Pećinaca, vozio 252,3 km/h na delu puta gde je dozvoljeno 130 km/h.

Pored toga, jedan vozač je zaustavljen u Kragujevcu i isključen iz saobraćaja zbog preticanja kolone vozila preko neprekinute uzdužne linije, što predstavlja težak prekršaj u saobraćaju.

Uprava saobraćajne policije upozorava da je broj prekršaja otkrivenih presretačima u ogromnom porastu. Od početka godine, zabeleženo je 3.610 prekršaja, što je gotovo 50% više nego u istom periodu prošle godine.

Za nepuna tri meseca otkrivena su 152 prekršaja koja se po Zakonu o bezbednosti saobraćaja smatraju težim prekršajima, uključujući nasilničku vožnju. To je dva i po puta više (157%) u odnosu na isti period prošle godine.

Apel policije

Saobraćajna policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i saobraćajne propise, kako bi zaštitili sopstveni život i život drugih učesnika u saobraćaju. Prebrza i neodgovorna vožnja, kako navode iz policije, može da dovede do tragičnih posledica u svakom trenutku.

