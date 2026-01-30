Slušaj vest

U velikoj policijskoj akciji u selu Konjuh kod Kruševca juče su uhapšeni Rade Spasojević (68) i njegov sin Nebojša Spasojević (40), zajedno sa trećom osobom inicijala I.D., zbog sumnje da su organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane.

12 (1).jpg
Rade S. Foto: Društvene Mreže

Rade Spasojević je vlasnik firme “Florakom d.o.o.”, koja se na papiru bavi gajenjem sadnog materijala, ali je policija tokom akcije otkrila da su upravo u prostorijama ove firme skladištene ogromne količine droge. Njihov sin Nebojša je, prema informacijama Tužilaštva, direktno uključen u distribuciju narkotika na teritoriji Beograda i šire.

- Rasadnik Florakom d.o.o, na papiru mala porodična firma za proizvodnju sadnica, prema sumnjama istražitelja, bio je samo pažljivo izgrađen paravan za jedan od najvećih narko‑poslova u Srbiji - kaže izvor Kurira.

- Iza voćaka, ruža i loznih kalemova, kako se sumnja, krila se mreža za skladištenje i distribuciju čak pet tona marihuane, pronađene na porodičnom imanju u selu nadomak Kruševca - dodaje naš sagovornik.

Rade i Nebojša Spasojević marihuana Konjuh zaplena droge
Nebojša S. Foto: Društvene Mreže

BROJKE

x 5.000 kg (5 tona) marihuane

x 50 miliona evra procenjena vrednost

x 4 automatske puške i 1 raketni bacač (Zolja)

x Preko 1.500.000 dinara u gotovini

Tokom akcije policija je zaplenila pet tona marihuane, što je najveća zaplena narkotika u istoriji Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je istakao da je akcija rezultat višemesečne istrage i koordinisanog rada policijskih i tužilačkih organa, a zaplenjena droga imala je procenu vrednosti na crnom tržištu od oko 50 miliona evra.

Pored narkotika, na imanju je pronađeno i nelegalno oružje, uključujući četiri automatske puške i jednu zolju, kao i gotovinu od preko 1,5 miliona dinara.

Velika akcija policije u Kruševcu Foto: MUP Srbije, MUP RS

Tužilaštvo za organizovani kriminal navodi da je firma “Florakom” služila kao paravan za kriminalnu delatnost, dok je na papiru zvanično proizvodila sadnice i sadni materijal, a više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu na linku iznad.

U okviru istrage, policija i dalje intenzivno radi na otkrivanju svih povezanih lica i infrastrukture u zemlji i inostranstvu.

Ne propustiteHronikaVOĆE I KORNIŠONI PARAVAN ZA NARKO-BIZNIS TEŽAK MILIONE! Novi detalji najveće zaplene droge u istoriji Srbije, evo koliko su zarađivali otac i sin iz Kruševca
Hapšenje droga zaplena Kruševac (1).jpg
HronikaNEMA ZAŠTIĆENIH! Ministar Gašić čestitao policiji na velikoj akciji: Istorijska zaplena droge potvrda odlučne borbe države protiv kriminala
Bratislav Gašić
HronikaSPECIJALCI SA DUGIM CEVIMA UPADAJU, A TAMO ISTORIJSKA ZAPLENA! Pogledajte spektakularnu akciju policije: Uhapšeni otac i sin, vrednost robe do 10 miliona evra!
Hapšenje droga zaplena Kruševac (1).jpg
HronikaZAPLENJENO DROGE KOLIKO JE BILO UKUPNO ZA PROŠLU GODINU! Dačić otkrio SVE detalje ISTORIJSKE akcije policije: Otac i sin uredno SPAKOVALI drogu, oružje, NOVAC!
Ivica Dačić