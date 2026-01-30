Slušaj vest

Kako naš izvor otkriva, velika zaplena je nastavak akcije VJT u Beogradu koje još od letos vodi istragu koja je povezana sa ovim slučajem i u kojoj je zaplenjeno 2 tone marihuane, a jučerašnja zaplena i hapšenja su samo nastavak tog slučaja na kojem se radilo u međuvremenu.

- Međutim, predmet zaplene od 5 tona na kraju je preuzelo Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje se sad preko pojednih medija promoviše kao da je to njegova zasluga, iako je Više tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Službom za borbu protiv droga UKP zaslužno za ukupnu zaplenu od 7 tona marihuane - otkriva izvor Kurira

Povodom zaplene 2 tone marihuane VJT u Beogradu je početkom decembra već podiglo optužnicu protiv okrivljenih, i kako saznajemo, čeka se odluka suda o njenom potvrđivanju.

