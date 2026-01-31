Slušaj vest

Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline, oglasio se za Kurir i prvi put javno progovorio o ponovljenom suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović, ocu i majci dečaka ubice koji je 3. maja 2023. počinio masakr i, pored njegove ćerke, ubio još osmoro učenika i radnika obezbeđenja. Njegove reči odraz su duboke tugu i razočaranja, ali i, kako je istakao, ima nepokolebljivu veru u pravdu!



Anđelko Aćimović Foto: Nenad Kostić

- Suđenje je počelo kao ustaljena praksa, najpre se oglasio tužilac, a potom i odbrana optuženih. Na tom delu ja nisam bio prisutan, iz razloga što smo dobili mogućnost da svedočimo u postupku - započeo je Anđelko i potom se osvrnuo na susret sa roditeljima maloletnog ubice.

- Što se tiče ponovnog susreta sa tom porodicom, već uveliko znamo njihovo ponašanje i sistematsko prikazivanje sebe u dobrom svetlu, a usledila je i ponovna lažna izjava saučešća - rekao je Aćimović, jasno ističući koliko mu smeta što optuženi sve vreme pokušavaju da manipulišu pravosudnim procesom.

Veruje u pravdu

Otac Angeline je dodao da su svi dokazi u ovom slučaju već izvedeni pred sudom i da, i pored emotivne težine i brojnih proceduralnih komplikacija, veruje u odluku suda i pravedan ishod.

- U suštini, sve je isto, svi dokazi koji su izvedeni postoje i treba samo doneti odluku, ali ja verujem u sud našeg suda i verujem da će se ubrzo i ovo privesti kraju.

Juče je, podsetimo, održan ponovljeni postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović. Oni su tokom prvog postupka, bili osuđeni, Vladimir na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je ta presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Vladimir Kecmanović, koji je optužen za teško delo protiv siguronosti jer je maloletnog sina koji je počinio jeziv masakr 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" vodio u streljanu i učio ga da puca, držao neadekvatno obezbeđeno oružje u kući, kao i zbog zlostavljanje i zapuštanje deteta, ponovo je juče pokušao da napravi žrtvu od sebe!