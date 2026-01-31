TEŠKE REČI OCA UBIJENE ANGELINE IZ RIBNIKARA NAKON SUSRETA SA RODITELJIMA DEČAKA UBICE! Anđelko se oglasio za Kurir i otkrio detalje sa ponovljenog suđenja
Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline, oglasio se za Kurir i prvi put javno progovorio o ponovljenom suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović, ocu i majci dečaka ubice koji je 3. maja 2023. počinio masakr i, pored njegove ćerke, ubio još osmoro učenika i radnika obezbeđenja. Njegove reči odraz su duboke tugu i razočaranja, ali i, kako je istakao, ima nepokolebljivu veru u pravdu!
- Suđenje je počelo kao ustaljena praksa, najpre se oglasio tužilac, a potom i odbrana optuženih. Na tom delu ja nisam bio prisutan, iz razloga što smo dobili mogućnost da svedočimo u postupku - započeo je Anđelko i potom se osvrnuo na susret sa roditeljima maloletnog ubice.
- Što se tiče ponovnog susreta sa tom porodicom, već uveliko znamo njihovo ponašanje i sistematsko prikazivanje sebe u dobrom svetlu, a usledila je i ponovna lažna izjava saučešća - rekao je Aćimović, jasno ističući koliko mu smeta što optuženi sve vreme pokušavaju da manipulišu pravosudnim procesom.
Veruje u pravdu
Otac Angeline je dodao da su svi dokazi u ovom slučaju već izvedeni pred sudom i da, i pored emotivne težine i brojnih proceduralnih komplikacija, veruje u odluku suda i pravedan ishod.
- U suštini, sve je isto, svi dokazi koji su izvedeni postoje i treba samo doneti odluku, ali ja verujem u sud našeg suda i verujem da će se ubrzo i ovo privesti kraju.
Juče je, podsetimo, održan ponovljeni postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović. Oni su tokom prvog postupka, bili osuđeni, Vladimir na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je ta presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje.
Vladimir Kecmanović, koji je optužen za teško delo protiv siguronosti jer je maloletnog sina koji je počinio jeziv masakr 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" vodio u streljanu i učio ga da puca, držao neadekvatno obezbeđeno oružje u kući, kao i zbog zlostavljanje i zapuštanje deteta, ponovo je juče pokušao da napravi žrtvu od sebe!
- Vladimir Kecmanović, ponovo je kao i tokom prvog suđenja negirao navode optužnice, tvrdeći da nije kriv za ono što je njegov sin učinio. Međutim, svi prisutni u sudnici su ostali šokirani kada je ponovo izjavio saučešće roditeljima ubijene dece koji sede u sudnici. Ovakvo ponašanje, jasno je, samo je ostavljanje utiska žrtve kod novog sudskog veća, jer šta bi inače bio razlog da ponovo izjavi saučešće roditeljima, kada je to već učinio? Inače ni tada, a ni sada to nije delovalo iskreno - otkriva izvor Kurira.