Jezive fotografije mučenja Lazara Vukićevića, koji je prema optuẓ̌nici klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića 14.oktobra 2020. ubio u kući strave u Ritopeku, prikazane su danas u Specijalnom sudu u Beogradu, na suđenju ovoj kriminalnoj grupi.

Na slikama, koje je gledao i otac Lazara Vukićevića koji je sedeo u sudnici, vidi se nag mladić sa povredama na glavi i telu, tragovima krvi, dok kleči a muškarac kojo stoji iza njega, ali mu se lice ne vidi, drži ga za kosu i vrat.

Osim fotografija, u sudnici su puštene i glasovne poruke, koje prema tuẓ̌ilaštvu razmenjuju optuženi pripadnici klana i vođe Belivuk i Miljković.

Prema optužnici, Belivuk i Miljković su u to vreme bili u Crnoj Gori, gde su oteli škaljarca Mileta Radulovića Kapetama i ubili Damira Hadžića i Adisa Spahića.

Preko Kapetanovog Skaj telefona, kako se navodi, namamili su Vukićevića tako što mu je Miljković sa Radulovićevog telefona pisao da su "oteli Vepra (Belivuka)" i da dođe da ga muči.

Pripadnici klana, tokom otmice ali i mučenja, razmenjivali su glasovne poruke.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Nenead Kostić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

Miljković: Veẓ̌ite ga, ispitujte, mučite, neka pati najviše, ali nemojte da ga ubijete, to moramo mi.

Članovi klana detaljno ih obaveštavaju da su stigli u Ritopek ali da je Vukićeviĉ izvadio pištolj i zapucao, kao i da su ga savladali, a potom im salju jezive fotografije.

Miljković i Belivuk im na to odgovaraju svojom selfi fotografijom u ogledalu, na kojoj su nasmejani, Miljković pokazuje srednji prst, a Belivuk ima pištolj za pojasom.

Miloš Budimir im prema optuẓ̌nici šalje poruku: - Pokazao bi ja vama da pokažete Miletu, ali mi se sje..o skroz prst.

Kako se navodi, Miljković odgovara: Jel Laza i dalje ljut ili se odljutio brate?

Tužilaštvo navodi da sledeću poruku na njihovu čet grupu na "Skaju" šalje Miloš Budimir:

- Brate, ne zna šta je, toliko sam ga tukao da ne može da priča, dršku od metle sam mu gurnuo u b*lju a brate, pošto je pucao pored mene a hteo u mene, ali sva sreća nije. Je..m li mu sve da mu je..m.

Tužilaštvo tvrdi da MIljković potom iz Crne Gore šalje poruku:

- E brate, ovo kad smo doživeli danas je ovo pobeda pamtimo ovaj datum.

kuća strave u Ritopeku Foto: Ana Paunković

Na grupi se potom oglašava drugi pripadnik grupe koji odgovara: Brate, džukela namazana je l' znaš, iz ranca izvadio utoku i sve mu je..m.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković potom u 19.55 šalje glasovnu poruku koju optuženi koji su u kući puštaju Vukićeviću da presluša:

- E Lazo debilu, slušaj sada ovako kod tebe ćemo da sve sada premostimo, sada posle tebe kada ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i voleo ikada, znači tata i brat ti stižu brzo, dođi Soprano ti da mu kažeš ta imaš, je.o sam ti mamu za sve pi..o jedna mala.

Potom se drugi glas obraća Vukićeviću, a tuẓ̌ilaštvo tvrdi da je reč o Belivuku: