"GDE SI LAZO, VEPAR JE, TOLIKO ĆE DA TE BIJU DA ĆEŠ DA MOLIŠ DA TE UBIJU": Na suđenju Belivuku puštene jezive glasovne poruke, otac ubijenog ih slušao u sudnici
Jezive fotografije mučenja Lazara Vukićevića, koji je prema optuẓ̌nici klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića 14.oktobra 2020. ubio u kući strave u Ritopeku, prikazane su danas u Specijalnom sudu u Beogradu, na suđenju ovoj kriminalnoj grupi.
Na slikama, koje je gledao i otac Lazara Vukićevića koji je sedeo u sudnici, vidi se nag mladić sa povredama na glavi i telu, tragovima krvi, dok kleči a muškarac kojo stoji iza njega, ali mu se lice ne vidi, drži ga za kosu i vrat.
Osim fotografija, u sudnici su puštene i glasovne poruke, koje prema tuẓ̌ilaštvu razmenjuju optuženi pripadnici klana i vođe Belivuk i Miljković.
Prema optužnici, Belivuk i Miljković su u to vreme bili u Crnoj Gori, gde su oteli škaljarca Mileta Radulovića Kapetama i ubili Damira Hadžića i Adisa Spahića.
Preko Kapetanovog Skaj telefona, kako se navodi, namamili su Vukićevića tako što mu je Miljković sa Radulovićevog telefona pisao da su "oteli Vepra (Belivuka)" i da dođe da ga muči.
Pripadnici klana, tokom otmice ali i mučenja, razmenjivali su glasovne poruke.
Miljković: Veẓ̌ite ga, ispitujte, mučite, neka pati najviše, ali nemojte da ga ubijete, to moramo mi.
Članovi klana detaljno ih obaveštavaju da su stigli u Ritopek ali da je Vukićeviĉ izvadio pištolj i zapucao, kao i da su ga savladali, a potom im salju jezive fotografije.
Miljković i Belivuk im na to odgovaraju svojom selfi fotografijom u ogledalu, na kojoj su nasmejani, Miljković pokazuje srednji prst, a Belivuk ima pištolj za pojasom.
Miloš Budimir im prema optuẓ̌nici šalje poruku: - Pokazao bi ja vama da pokažete Miletu, ali mi se sje..o skroz prst.
Kako se navodi, Miljković odgovara: Jel Laza i dalje ljut ili se odljutio brate?
Tužilaštvo navodi da sledeću poruku na njihovu čet grupu na "Skaju" šalje Miloš Budimir:
- Brate, ne zna šta je, toliko sam ga tukao da ne može da priča, dršku od metle sam mu gurnuo u b*lju a brate, pošto je pucao pored mene a hteo u mene, ali sva sreća nije. Je..m li mu sve da mu je..m.
Tužilaštvo tvrdi da MIljković potom iz Crne Gore šalje poruku:
- E brate, ovo kad smo doživeli danas je ovo pobeda pamtimo ovaj datum.
Na grupi se potom oglašava drugi pripadnik grupe koji odgovara: Brate, džukela namazana je l' znaš, iz ranca izvadio utoku i sve mu je..m.
Prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković potom u 19.55 šalje glasovnu poruku koju optuženi koji su u kući puštaju Vukićeviću da presluša:
- E Lazo debilu, slušaj sada ovako kod tebe ćemo da sve sada premostimo, sada posle tebe kada ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i voleo ikada, znači tata i brat ti stižu brzo, dođi Soprano ti da mu kažeš ta imaš, je.o sam ti mamu za sve pi..o jedna mala.
Potom se drugi glas obraća Vukićeviću, a tuẓ̌ilaštvo tvrdi da je reč o Belivuku:
- E ovde Vepar druže, gde si Laki je li bre kome će grobari da pu.e k....eve, sada ćeš da vidiš kako se pu.i ku..c. Slušaj, znaš da će da te biju toliko da ćeš da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovde deretmo ove glupe Crnogorce, pa ne možemi mi, jer smo se već spremili da dr...mo k...ac od Pljevalja do Beograda i da ti ga nabijemo u oko tako da, crkni smrade ciganski sve ćemo da vas pobijemo, sve, sve, znači tatu i bratu ti šaljemo ekspresno.