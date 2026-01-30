Slušaj vest

Državljanin Francuske (32) uhapšen je juče poslepodne na graničnom prelazu Stara Gradiška, nakon što su policijski službenici i carinici u autobusu kojim je putovao pronašli automatsku pušku, ručne bombe i municiju.

Muškarac je pokušao da oružje prokrijumčari iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Granična policija je u četvrtak, 29. januara, na ulazu u Republiku Srbiju izvršila kontrolu autobusa sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. U saradnji sa carinskim službenicima pregledani su vozač, putnici i prtljag. Tom prilikom u autobusu su pronađeni predmeti čije je posedovanje zabranjeno – automatska puška, dve ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku i više desetina komada municije.

Daljom kontrolom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da oružje i eksplozivna sredstva pripadaju tridesetdvogodišnjem državljaninu Francuske. On je oružje tokom januara neovlašćeno nabavio na teritoriji Bosne i Hercegovine, a nameravao je da ga ilegalno prebaci u Evropsku uniju radi sticanja protivpravne imovinske koristi, navodi policija.

Predat pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici su privremeno oduzeli oružje, municiju i eksplozivna sredstva. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, prenosi Index.hr.

Državljanin Francuske je danas u jutarnjim časovima predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.