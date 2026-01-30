Slušaj vest

Sudsko veće Specijalnog suda u Beogradu koje vodi postupak protivVeljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuẓ̌enih z sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oruẓ̌jem prihvatilo je danas predlog odbrane da iz pritvora u kućni pritvor sa nanogicom bude prebačen optuženi Milovan Tadić.

Milovan Tadić je, podsetimo, uhapšen 4. februara 2021. i od tada je u pritvoru. On se optužnicom tereti da je bio član organizovane kriminalne grupe u okviru koje je trgovao narkoticima, ali se ne tereti za učešće u ubistvima.

Inače, ukidanje pritvora danas nisu zatražili sam Belivuk, Miljković i vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganiĉ.

- Ako se neko napolju uplašio da ću da tražim da izadjem, neću - rekao je Belivuk a sudskom veću se obratio i Miljković:

- Ne želim da tražim ukidanje pritvora dok ne izadju ovi ljudi ispod mene, ne pada mi na pamet da im saljem poljupce sa slobode - rekao je Miljković koji je na samom kraju današnjeg sudjenja zatražio izuzeće Specijalnog tužioca Mladena Nenadića.

Kako je naveo, Nenadiću je poslao brojna pisma u kojima je tražio da ga obavesti o smicima policije koji nisu u predmetu, zatim sudbini krivične prijave koja je podneta protiv čovek čiji je DNK navodno pronadjen u Ritipeku, ali i statusu Nikole Spasojevića i Srdjana Lalića koji su svedoci saradnici, a Grčka je raspisala medjunarodne poternice za njima.

Optuženi Miljković je zatraẓ̌io da se sva pisma pošalju Zagorki Dolovac, kako bi odlučila o zahtevu za izuzeće.

Ne propustiteHronika"GDE SI LAZO, VEPAR JE, TOLIKO ĆE DA TE BIJU DA ĆEŠ DA MOLIŠ DA TE UBIJU": Na suđenju Belivuku puštene jezive glasovne poruke, otac ubijenog ih slušao u sudnici
hronika-klanica-foto-zorana-jevtic.jpg
Hronika"USKORO MU JE ROĐENDAN, HOĆU DA PROVEDEM VREME S NJIM" Belivukov vojnik Miksa šokirao na sudu, tražio da ga PUSTE iz pritvora: Advokat izneo šokantan razlog!
1004-milovan-tadic--whatsappimage20210204at2.30.48pm-sqxs.jpg
HronikaPOTRESNA ISPOVEST majke Slobodana kojeg je BRUTALNO PRETUKLO OBEZBEĐENJE: "To veče su ga pozvali drugari, i eto, sad ga nema..."
nsgbjsg.jpg
HronikaSTARLETE I MAFIJA! One su devojke kriminalaca, otkrivamo ZAŠTO KRIMINALCI VOLE POZNATE ŽENE
untitled3.jpg