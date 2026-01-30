Slušaj vest

Sudsko veće Specijalnog suda u Beogradu koje vodi postupak protivVeljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuẓ̌enih z sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oruẓ̌jem prihvatilo je danas predlog odbrane da iz pritvora u kućni pritvor sa nanogicom bude prebačen optuženi Milovan Tadić.

Milovan Tadić je, podsetimo, uhapšen 4. februara 2021. i od tada je u pritvoru. On se optužnicom tereti da je bio član organizovane kriminalne grupe u okviru koje je trgovao narkoticima, ali se ne tereti za učešće u ubistvima.

Inače, ukidanje pritvora danas nisu zatražili sam Belivuk, Miljković i vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganiĉ.

- Ako se neko napolju uplašio da ću da tražim da izadjem, neću - rekao je Belivuk a sudskom veću se obratio i Miljković:

- Ne želim da tražim ukidanje pritvora dok ne izadju ovi ljudi ispod mene, ne pada mi na pamet da im saljem poljupce sa slobode - rekao je Miljković koji je na samom kraju današnjeg sudjenja zatražio izuzeće Specijalnog tužioca Mladena Nenadića.

Kako je naveo, Nenadiću je poslao brojna pisma u kojima je tražio da ga obavesti o smicima policije koji nisu u predmetu, zatim sudbini krivične prijave koja je podneta protiv čovek čiji je DNK navodno pronadjen u Ritipeku, ali i statusu Nikole Spasojevića i Srdjana Lalića koji su svedoci saradnici, a Grčka je raspisala medjunarodne poternice za njima.