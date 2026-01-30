Slušaj vest

Večeras se u Zaječaru dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala jedno putničko vozilo i jedan kamion.

Ono što je pravo čudo jeste da srećom, iako su vozila smrskana, vozači su skoro nepovređeni.

Do nesreće je došlo na samom ulazu u zaječar iz pravca Paraćin, na magistralnom putu, u blizini Kasarne. Putničko vozilo se kretalo iz pravca Paraćina, dok se kamion kretao iz Zaječara ka Paraćinu.

Foto: S.B.

Nesreća se dogodila oko 20,30 sati.

Vozač putničkog vozila ''volkswagen passat'', zaječarskih registarskih tablica zadobio je lake telesne povrede u vidu nagnječenja i modrica, kao i vozač kamiona.

Obojica su nakon lekarskog pregleda pušteni kućama.

Na licu mesta je odmah došla policija i hitna pomoć, a intervenisali su i vatrogasci.