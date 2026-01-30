Slušaj vest

Večeras se u Zaječaru dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala jedno putničko vozilo i jedan kamion.

Ono što je pravo čudo jeste da srećom, iako su vozila smrskana, vozači su skoro nepovređeni.

Do nesreće je došlo na samom ulazu u zaječar iz pravca Paraćin, na magistralnom putu, u blizini Kasarne. Putničko vozilo se kretalo iz pravca Paraćina, dok se kamion kretao iz Zaječara ka Paraćinu.

Nesreća se dogodila oko 20,30 sati.

Vozač putničkog vozila ''volkswagen passat'', zaječarskih registarskih tablica zadobio je lake telesne povrede u vidu nagnječenja i modrica, kao i vozač kamiona.

Obojica su nakon lekarskog pregleda pušteni kućama.

Na licu mesta je odmah došla policija i hitna pomoć, a intervenisali su i vatrogasci.

Uviđaj je u toku, nakon čega će se znati kako je došlo do ove saobraćajne nezgode.

