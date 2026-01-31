Hronika
DRŽAVLJANIN KINE OPLJAČKAN U NOVOM PAZARU: Grupa razbojnika ga napala i ukrala dosta para
U centru Novog Pazara u petak je došlo do razbojništva, kada je kineski državljanin napadnut od strane više nepoznatih lica.
- Napad se dogodio na javnom mestu, a tom prilikom napadači su oštećenom oduzeli veću količinu novca. Nakon incidenta, kineski državljanin je prijavio slučaj policiji - potvrdjeno je za agenciju RINA.
Pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku izvršilaca ovog krivičnog dela. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povredama napadnutog lica.
Istraga je u toku.
