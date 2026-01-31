Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Subotici, od 19 do 25. januara dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda.

U devet saobraćajnih nezgoda, dve osobe su teže i 13 osoba je lakše povređeno, dok je u 10 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 44 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 475 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 18 vozača, od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.