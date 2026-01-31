Slušaj vest

U jednoj od najvećih policijskih akcija u istoriji srpske policije, pripadnici UKP-a i Službe za borbu protiv droge razbili su organizovanu kriminalnu grupu kada je zaplenjena rekordna količina narkotika u okolini Kruševca, ali navodni vođa ove kriminalne grupe još uvek izmiče pravdi!

- Policija će u narednom periodu detaljno ispitivati poreklo zaplenjene droge. Postoje ozbiljne indicije da je marihuana stigla iz pravca južnih suseda, ali to je deo šire istrage koja podrazumeva i međunarodnu policijsku saradnju - navodi izvor blizak istrazi i dodaje:

- Nakon istorijske zaplene više od pet tona marihuane, policija je privela troje osumnjičenih koji se sumnjiče da su učestvovali u skladištenju i distribuciji droge, ali glavni organizator akcije, za sada, uspeo je da izmakne hapšenju i za tim licem je raspisana potraga - kaže sagovornik. On podseća da je u selu Konjuh kod Kruševca u prostorijama firme Florakom d.o.o. policija otkrila rekordnih 5 tona marihuane.

Dačić: Droga vredna oko 50 miliona evra Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je istakao da je akcija rezultat višemesečne istrage i koordinisanog rada policijskih i tužilačkih organa, a zaplenjena droga imala je procenu vrednosti na crnom tržištu od oko 50 miliona evra.

- Droga je pronađena u objektima jedne firme u selu kod Kruševca, a prema nezvaničnim informacijama, bila je namenjena daljoj distribuciji na domaćem i stranom tržištu. Pored narkotika, zaplenjena je i veća količina oružja, municije i novca, što ukazuje na visok stepen organizovanosti grupe - dodaje sagovornik.

Zaplenjeno oružje i gotovina Pored pet tona narkotika, policija je našla i opasan arsenal: x 4 automatske puške x 1 ručni bacač zolju x Više od 1.500.000 dinara u kešu

Uhapšeni otac i sin

U velikoj akciji, uhapšeni su Rade Spasojević (68) i njegov sin Nebojša Spasojević (40), zajedno sa trećom osobom inicijala I.D., zbog sumnje da su organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane.

Rade i Nebojša Spasojević Foto: Društvene Mreže

- Rade Spasojević je vlasnik firme “Florakom d.o.o.”, koja se na papiru bavi gajenjem sadnog materijala, ali je policija tokom akcije otkrila da su upravo u prostorijama ove firme skladištene ogromne količine droge. Njegov sin Nebojša je, prema informacijama Tužilaštva, direktno uključen u distribuciju narkotika na teritoriji Beograda i šire - kaže izvor Kurira.

Prema sumnjama istražitelja, ova firma bila je samo pažljivo izgrađen paravan za jedan od najvećih narko‑poslova u Srbiji.

Osumnjičenima koji su već uhapšeni preti do 20 godina zatvora, dok se intenzivno radi na lociranju odbeglog vođe. Policija proverava više mogućih pravaca bekstva, a ne isključuje se ni mogućnost da se osumnjičeni krije van Srbije.