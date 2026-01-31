Slušaj vest

M. M. (38) iz Čačka osuđen je na četiri meseca kućnog zatvora zbog nasilničkog ponašanja, jer je 15. februara 2024. godine nasilno upao u stan u Ulici Bate Jankovića i fizički napao više osoba, i to u prisustvu maloletne dece.

On je oko 15.40 časova obio ulazna vrata stana u kojem su boravili S. D. i J.P sa maloletnom decom F. P. (14) i Ž. P. (11). Po ulasku u stan, bez ikakvog povoda, više puta je udario S. D zatvorenom šakom u predelu glave, nanevši mu lake telesne povrede, potvrđeno je za RINU u Osnovnom sudu u Čačku.

Nasilje se potom nastavilo i prema J. P, kojoj je pokušao da oduzme mobilni telefon dok je nameravala da pozove pomoć. Deca su, uplašena i uznemirena, počela da plaču i vrište, a kada su pokušala da pobegnu iz stana kako bi potražila pomoć, okrivljeni ih je sustigao u hodniku zgrade i grubo vratio nazad u stan.

U daljem toku incidenta, okrivljeni M. M. je uzeo dve drvene daske i njima više puta udario S. D, a prilikom izlaska iz stana obratio se oštećenima rečima: "Videćemo se mi još".

Sud je ocenio da je ovakvim ponašanjem ozbiljno narušeno spokojstvo građana i izazvan strah kod oštećenih i dece, zbog čega mu je izrečena kazna zatvora koja će se izdržavati u kućnim uslovima uz elektronski nadzor.