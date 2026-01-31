TUKAO IH DASKOM PRED DECOM, PA ZAPRETIO: "VIDEĆEMO SE MI JOŠ" Nasilnik iz Čačka osuđen pred sudom, evo koju je kaznu dobio
M. M. (38) iz Čačka osuđen je na četiri meseca kućnog zatvora zbog nasilničkog ponašanja, jer je 15. februara 2024. godine nasilno upao u stan u Ulici Bate Jankovića i fizički napao više osoba, i to u prisustvu maloletne dece.
On je oko 15.40 časova obio ulazna vrata stana u kojem su boravili S. D. i J.P sa maloletnom decom F. P. (14) i Ž. P. (11). Po ulasku u stan, bez ikakvog povoda, više puta je udario S. D zatvorenom šakom u predelu glave, nanevši mu lake telesne povrede, potvrđeno je za RINU u Osnovnom sudu u Čačku.
Nasilje se potom nastavilo i prema J. P, kojoj je pokušao da oduzme mobilni telefon dok je nameravala da pozove pomoć. Deca su, uplašena i uznemirena, počela da plaču i vrište, a kada su pokušala da pobegnu iz stana kako bi potražila pomoć, okrivljeni ih je sustigao u hodniku zgrade i grubo vratio nazad u stan.
U daljem toku incidenta, okrivljeni M. M. je uzeo dve drvene daske i njima više puta udario S. D, a prilikom izlaska iz stana obratio se oštećenima rečima: "Videćemo se mi još".
Sud je ocenio da je ovakvim ponašanjem ozbiljno narušeno spokojstvo građana i izazvan strah kod oštećenih i dece, zbog čega mu je izrečena kazna zatvora koja će se izdržavati u kućnim uslovima uz elektronski nadzor.
U pitanju je prvostepena presuda i na nju je dozvoljena žalba.