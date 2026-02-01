Slušaj vest

Ime odbeglog šefa kavčana, Radoja Zvicera, jednog od najtraženijih ljudi, već godinama je sinonim za bekstvo i međunarodnu poternicu, ali on nije jedini za kojim Crna Gora traga putem Interpola.

Po zahtevu crnogorskih pravosudnih organa, na tzv. crvenoj poternicinalazi se još nekoliko osoba osumnjičenih za najteža krivična dela, od organizovanog kriminala do teških ubistava.

Poternica Crvena poternica Interpola podrazumeva da se tražena osoba, ukoliko bude locirana u bilo kojoj državi članici, može privremeno lišiti slobode, nakon čega sledi postupak odlučivanja o izručenju. - Cilj nije samo hapšenje, već razbijanje čitavih kriminalnih mreža koje deluju regionalno i međunarodno - navodi izvor.

Prema dostupnim podacima, crnogorski NCB Interpol raspisao je međunarodne poternice za više lica za koja se sumnja da su bili deo kriminalnih struktura koje su delovale godinama, često i van granica te države.

- Reč je o osobama koje se ne traže zbog jednog incidenta, već zbog sumnje da su godinama bile deo ozbiljnih kriminalnih aktivnosti, a trenutno mogu biti bilo gde - navode izvori bliski istrazi.

Najtraženiji

- Zvicer se međunarodno potražuje po poternici NCB Interpola Podgorica, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio sedam krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, šest krivičnih dela teško ubistvo, krivično delo ubistvo, pet krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivično delo pokušaj ubistva putem podstrekavanja - istakli su iz Uprave policije Crne Gore.

Radoje Zvicer Foto: Printscreen Interpol

- On je jedan od najtraženijih kriminalaca u Evropi - kazao je ranije Jirgen Jevsnikar, šef Kancelarije za organizovani kriminal pri Federalnoj kancelariji kriminalističke policije.

Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Frenc Karoly, Davor Land, Željko Papić, Slobodan Zec… Ovo su samo neka od lažnih imena koja koristi odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji se nalazi na listi najtraženijih begunaca u Evropi.

- Belac, mišićav, atletske građe, plave oči, smeđa/brinet kosa - navodi se u ličnom opisu Zvicera kog su istražitelji svrstali među tri najtraženije osobe i koji je, koliko je dosad poznato, koristio najmanje 15 različitih identiteta!

Crvena poternica za Milošem Medenicom

Na listi najtraženijih, pored Zvicera, nalazi se i Miloš Medenica, koji se potražuje zbog sumnje da je bio uključen u više krivičnih dela povezanih sa organizovanim kriminalom. Istražni organi sumnjaju da su ove strukture imale jasnu hijerarhiju, logistiku i međunarodne veze.

- Miloš Medenica se međunarodno potražuje radi vođenja krivičnog postupka po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, zbog krivičnih dela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, dva krivična dela protivzakonit uticaj putem pomaganja, produženo krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, produženo krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija,teška telesna povreda putem podstrekavanja i sprečavanje dokazivanja - ističe izvor.

Miloš Medenica Foto: Interpol

Na poternici se, prema javno dostupnim podacima, nalaze i druga imena, među kojima su osobe osumnjičene za teška ubistva, pokušaje ubistava, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i stvaranje kriminalnih organizacija. Neki od njih su, kako se sumnja, direktni izvršioci, dok se drugi terete kao organizatori ili pomagači.

Od lažnog heroja sa Cetinja do "čistača" kavčana

Na zahtev Uprave policije, NCB Interpol-a Podgorica, Generalni sekretarijat Interpol-a u Lionu objavio je javnu međunarodnu poternicu takođe i za Nenadom Kaluđerovićem (52), crnogorskim državljaninom iz Cetinja, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela: stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem pomaganja.

Nenad Kaluđerović Foto: Interpol Printscreen

- Neno Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je deo kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine. Tu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio šef kavčana Radoje Zvicer, terete da su počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao krivični dosije - podseća izvor.

Kaluđerović je inače javnosti bio poznat i kao "heroj sa Cetinja" nakon što se spekulisalo da je on ispalio smrtonosni metak u masovnog ubicu Vuka Borilovića, koji je 12. avgusta 2022. godine krenuo u krvavi pohod i ubio desetoro ljudi, među kojima je bilo i dece.

Okačio bombu na drvo i ubio dvojicu škaljaraca

Interpol je, na zahtev crnogorske policije, raspisao poternicu za Nikolom Drecunom, još pre dve godine kada je 20. juna 2024., kako se sumnja, u bombaškom napadu ubio Dragana Roganovića (36) i Petra Kaluđerovića (20) na Cetinju.

Nikola Drecun Foto: Printscreen/Interpol

U tom bombaškom napadu su teško povređeni njihovi prijatelji i sugrađani Tanasije Taso Jovanović i Mihailo Borozan, ali i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

- Roganović, bokser i bivši telohranitelj Gorana Radomana, prve žrtve rata kotorskih klanova, i ranije je bio na meti suparničkog kavačkog klana 2017. godine, kada je na njega puca isti čovek koji se sada sumnjiči da mu je postavio bombu na drvo iznad automobila. Drecun je, kad mu se sudilo za pokušaj ubistva Roganovića, ispričao da je to uradi kako bi otplatio navodni dug - podseća izvor.

Od momenta kada je izašao iz zatvora u kom je bio zbog tog pokušaja ubistva, Drecun se nalazi u bekstvu.

Ubijao zbog nagrade

Vuk Lalatović, još jedno je lice sa poternice, a za njim se traga zbog sumnje da je 1. avgusta 2019. kada je imao samo 20 godina, ubio sugrađanina Ranka Vuletića (56). On ga nije poznavao, već ga je navodno ubio iz koristoljublja - zbog nagrade koju mu je obećala zasad nepoznata osoba.

Vuk Lalatović Foto: Interpol

- Lalatović je tog dana pozvao Vuletića da prošetaju i porazgovaraju. Vuletić je na to pristao, da bi se samo par trenutaka kasnije začuli hici. Lalatović se, inače, posle hapšenja branio ćutanjem, ali je zločin priznao policajcu koji ga je uhapsio i o tome sačinio službenu belešku.

Inače, Vuk Lalatović je osumnjičen i da je direktni izvršilac teškog ubistva izvršeno 6.11.2024 godine u Podgorici u kojem su ubijeni Petar Lipovina i Žarko Pejaković.