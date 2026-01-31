Slušaj vest

Jutros su društvene mreže bile preplavljene informacijama da je ispred jednog restorana na Senjaku upucan muškarac, ali kako Kurir saznaje, do pucnjave nije došlo i nema stradalih.

- Iako do pucnjave nije došlo, u pomenutom lokalu su pronađeni muškarac i žena, a nedaleko od njih i oružje za koje se sumnja da pripada muškarcu - potvrđuju izvori Kurira.

Muškarac i žena su odmah dovedeni u Policijsku upravu Beograd, gde je u toku dalja proverasvih okolnosti.

- Istraga je u toku, proveravaju se svi detalji i da li je oružje korišćeno ili pripada osumnjičenom u nekom drugom incidentu - navode sagovornici Kurira.

Policija apeluje na građane da ne šire nepotvrđene informacije sa društvenih mreža, jer se dezinformacije brzo šire i izazivaju nepotreban strah.