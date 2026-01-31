Slušaj vest

Kruševačko selo Konjuh našlo se poslednjih dana na meti nakon hapšenja oca i sina Radeta i Nebojše Spasojević, kada je na njihovom imanju pronađeno 5 tona marihuane. Supruga i majka uhapšenih članova porodice oglasila se za Kurir nakon drame i otkrila da je i dalje u stanju teškog šoka.

- Ja sam još uvek u šoku, nisam imala pojma šta se dešava na imanju, ali trenutno ne mogu ništa više od toga da komentarišem, s obzirom na to da je istraga još u toku. Dok se to ne završi, ni ja ništa ne znam, potresla sam se zbog svega što nam se dešava - rekla je ona za Kurir.

Rade i Nebojša Spasojević Foto: Društvene Mreže

Podsećamo, u okviru policijske akcije u selu kod Kruševca zaplenjeno je pet tona marihuane, što je jedna od najvećih zaplena narkotika u Srbiji. Pored droge, policija je pronašla i oružje i novac. Tom prilikom, uhapšeni su Rade i Nebojša Spasojević, ali i još jedno lice I. D., s tim da je jedna osoba u bekstvu, a postoje indicije da se upravo to lice nalazilo na čelu ovog "narko biznisa".

- Treći dan zaredom policija intenzivno traga za vođom narko‑klana iz Kruševca, nakon što su pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv droge razbili organizovanu grupu i zaplenili rekordnih pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca - podseća izvor Kurira.

Droga vredna oko 50 miliona evra

U jednoj od najvećih policijskih akcija u istoriji srpske policije, na imanju privrednog društva „Florakom d.o.o.“ otkriveno je ogromno skladište narkotika, a droga je, prema nezvaničnim procenama, vredna oko 50 miliona evra na crnom tržištu. Pored marihuane, policija je pronašla i značajnu količinu oružja i novca.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je akcija rezultat višemesečne istrage i koordinacije više policijskih i tužilačkih organa. Oružje i novac ukazuju, kako je istaknuto, na visok stepen organizovanosti grupe.

Spasojevići su, prema saznanjima Kurira, koristili firmu "Florakom" kao paravan, na papiru se bavila sadnjom sadnog materijala, dok je policija u njenim prostorijama otkrila drogu spremnu za dalju distribuciju. Nebojša se sumnjiči da je bio direktno uključen u distribuciju narkotika u Beogradu i šire.

Osumnjičenima koji su uhapšeni preti do 20 godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet narkotika u organizovanoj kriminalnoj grupi.

Iz izvora bliskih istrazi navodi se da će policija u narednom periodu detaljnije ispitivati poreklo zaplenjene droge, a postoje indicije da je marihuana možda stigla iz pravca južnih suseda, što je deo šire istrage koja uključuje i međunarodnu policijsku saradnju.