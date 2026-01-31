Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, u kafiću na Senjaku, danas je sprečeno ubistvo navodnog pripadnika Kekine grupe. Kako naš izvor otkriva, uhapšeni su muškarac i žena, strani državljani za koje se veruje da su plaćene ubice.

Prema nezvaničnim informacijama, ubica je u lokal ušao oko 9 sati, maskiran u dobavljača.

- Ušao je muškarac obučen u dostavljača, počeo da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži - otkriva izvor Kurira.

Policija
Foto: Kurir

Kako dodaje, ispred lokala zatečena je i zadržana žena na skuteru.

- I muškarac za kog se sumnja da je plaćeni ubica sustignut je i savladan, kod njega je pronađen puštolj sa metkom u cevi, kao i jos municije - otkriva izvor Kurira. Prema nezvaničnim informacijama, on je državljanin Švedske, a ona Juznoafricke republike.

UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako saznajemo, sprovode istragu utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

