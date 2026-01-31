Slušaj vest

Osumnjičeni su da su to krivično delo počinili 22. januara 2026. godine, a na saslušanju su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage Maksimu Č. i Vladislavu P. na teret se stavlja krivično delo Razbojništvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina.

Postoje osnovi sumnje da je Vladislav P. preko svog ličnog naloga pod nazivom "Hayasap" na mobilnoj aplikacii "Telegram" stupio u kontakt sa oštećenom J.Ž. te da joj je ponudio prodaju 27.000 "USDT" (kripto valuta), za novčani iznos od 22.600 evra i predložio joj da se nađu u ulici Severni bulevar kako bi obavili kupoprodaju.

Nakon toga Maksim Č. se našao sa oštećenom koju je pitao na ruskom jeziku "Da li si ti došla da izvršiš transakciju u kripto?", a ona je pozitivno odgovorila i iz ranca koji je nosila sa sobom izvadila novac u iznosu od 22.600 evra i predala Maksimu Č.