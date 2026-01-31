Slušaj vest

- Prisutnima u lokalu bilo je sumnjivo kada je u prostorije lokala ušao dostavljač, s obzirom na to da ne dolaze u taj kafić, a čim je počeo da zagleda prisutne, ljudima je bilo jasno da se radi o nečemu drugom, a ne klasičnoj dostavi - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Za jednim stolom sedeli su navodno Žarko V. i Aleksandar Nešović Baja, inače navodni bliski čovek Dejana Stojanovića Keke, ne zna se da li je možda upravo neko od njih bio meta, ali policija je odmah reagovala i sprečila mogući incident, a sve okolnosti se sada ispituju - kaže izvor Kurira.

Istaknuti član Kekine grupe

Aleksandar Nešović, poznat kao Baja, važio je za istaknutog člana jednog od najvećih srpskih narko-klanova, Kekine grupe.

- Trenutno se proverava da li je jedan od njih bio meta napada, dok policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu ispituju sve okolnosti događaja i motive koji stoje iza pokušaja likvidacije, uključujući i moguće veze sa Kekinom grupom - dodaje nezvanično naš sagovornik.

Podsetimo, jutros je na Senjaku sprečena likvidacija navodnog pripadnika Kekine grupe. Prema nezvaničnim informacijama, ubica je u lokal ušao oko 9 sati, maskiran u dostavljača.