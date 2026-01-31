KO JE KEKA ČIJEG SARADNIKA SU POKUŠALI DA UBIJU NA SENJAKU! Njegov klan važio za jedan od surovijih, a da bi pristupili grupi morali su da ispune jezivi uslov!
Policija intenzivno radi na tome da utvrdi ko stoji iza pokušaja likvidacije navodnog pripadnika grupe Dejana Stojanovića Keke na Senjaku! Kako Kurir saznaje, ispituju se sve okolnosti događaja i moguća veza naručioca ubistva, žrtve pokušaja egzekucije i odbeglog vođe.
Ko je Keka?
Dejan Stojanović Keka bio je vođa jedne od najopasnijih kriminalnih grupa u Srbiji. Grupa je nastala u novobeogradskim blokovima, a kako su apetiti za novcem, slavom i moći rasli, grupa se proširila i postala ozbiljna kriminalna organizacija.
Članovi Kekine grupe nisu prezali ni od ubistava i pokušaja ubistava. Većina pripadnika bila je umešana u najteža krivična dela, dok je mali broj za svoja zlodela odgovarao.
Više od decenije ime Dejana Stojanovića Keke, nekadašnjeg vođe jedne od najopasnijih kriminalnih grupa u Srbiji, tek se povremeno pojavljuje u medijima, ali njegova stvarna sudbina ostala je prava nepoznanica.
Način na koji se pristupalo u ovu grupu bio je jeziv. Naime, svaka osoba koja je poželela da se nađe u Kekinom eksadronu smrti morala je iza sebe da ima makar jedno ubistvo ili pokušaj ubistva.
Misterija
Izvor Kurira ističe da se i dan danas ništa ne zna o sudbini Stojanovića, iako se spekuliše da svi tragovi vode u Južnu Ameriku, gde je pronašao utočište.
- Stojanović je nakon niza kriminalnih aktivnosti u Beogradu i širem regionu, 2000-ih godina, nestao iz javnog života i navodno se preselio u Južnu Ameriku, odnosno u Brazil gde je i našao utočište. Iako zvaničnih potvrda nema, izvori ukazuju na to da je Keka u Južnoj Americi mogao da se bavi trgovinom kokaina na veliko, što je bio logičan nastavak njegove kriminalne karijere - kaže izvor.
Srbija je za njim ranije raspisala međunarodnu poternicu, ali ona je 2013. godine povučena.
Stručnjaci smatraju da je upravo neuhvatljivost Stojanovića omogućila njegovoj grupi da opstane i nakon njegovog fizičkog odsustva sa krimi-scene.
- Keka je primer čoveka iz senke čija je mreža, kako se sumnja, i dalje prisutna i uticajna - dodaje saogovrnik.
Plaćeni ubica planirao da ubije Kekinog čoveka?
Podsetimo, u kafiću je danas sprečeno ubistvo navodnog člana Kekine grupe, a uhapšeni su muškarac državljanin Švedske i žena državljanja Južnoafričke Republike, za koje se sumnja da su plaćeni ubica i saučesnica. Muškarac je u lokal ušao maskiran u dostavljača, dok je žena čekala nedaleko na skuteru.
- Ušao je muškarac obučen u dostavljača, počeo da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži - otkriva izvor Kurira. Muškarac je ubrzo sustignut i savladan. Kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi i dodatna municija.
Inače, među prisutnima u lokalu, navodno su bili Žarko V. i Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke, ali policija i dalje ispituje da li je možda neko od njih bio meta, kao i ko je naručilac.