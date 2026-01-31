Slušaj vest

Policija intenzivno radi na tome da utvrdi ko stoji iza pokušaja likvidacije navodnog pripadnika grupe Dejana Stojanovića Keke na Senjaku! Kako Kurir saznaje, ispituju se sve okolnosti događaja i moguća veza naručioca ubistva, žrtve pokušaja egzekucije i odbeglog vođe.

Dejan Stojanović Keka Foto: Privatna Arhiva

Ko je Keka?

Dejan Stojanović Keka bio je vođa jedne od najopasnijih kriminalnih grupa u Srbiji. Grupa je nastala u novobeogradskim blokovima, a kako su apetiti za novcem, slavom i moći rasli, grupa se proširila i postala ozbiljna kriminalna organizacija.

Članovi Kekine grupe nisu prezali ni od ubistava i pokušaja ubistava. Većina pripadnika bila je umešana u najteža krivična dela, dok je mali broj za svoja zlodela odgovarao.

Više od decenije ime Dejana Stojanovića Keke, nekadašnjeg vođe jedne od najopasnijih kriminalnih grupa u Srbiji, tek se povremeno pojavljuje u medijima, ali njegova stvarna sudbina ostala je prava nepoznanica.

Uslov za pristup klanu Način na koji se pristupalo u ovu grupu bio je jeziv. Naime, svaka osoba koja je poželela da se nađe u Kekinom eksadronu smrti morala je iza sebe da ima makar jedno ubistvo ili pokušaj ubistva.

Misterija

Izvor Kurira ističe da se i dan danas ništa ne zna o sudbini Stojanovića, iako se spekuliše da svi tragovi vode u Južnu Ameriku, gde je pronašao utočište.

- Stojanović je nakon niza kriminalnih aktivnosti u Beogradu i širem regionu, 2000-ih godina, nestao iz javnog života i navodno se preselio u Južnu Ameriku, odnosno u Brazil gde je i našao utočište. Iako zvaničnih potvrda nema, izvori ukazuju na to da je Keka u Južnoj Americi mogao da se bavi trgovinom kokaina na veliko, što je bio logičan nastavak njegove kriminalne karijere - kaže izvor.

Srbija je za njim ranije raspisala međunarodnu poternicu, ali ona je 2013. godine povučena.

Stručnjaci smatraju da je upravo neuhvatljivost Stojanovića omogućila njegovoj grupi da opstane i nakon njegovog fizičkog odsustva sa krimi-scene.

- Keka je primer čoveka iz senke čija je mreža, kako se sumnja, i dalje prisutna i uticajna - dodaje saogovrnik.

Plaćeni ubica planirao da ubije Kekinog čoveka?

Podsetimo, u kafiću je danas sprečeno ubistvo navodnog člana Kekine grupe, a uhapšeni su muškarac državljanin Švedske i žena državljanja Južnoafričke Republike, za koje se sumnja da su plaćeni ubica i saučesnica. Muškarac je u lokal ušao maskiran u dostavljača, dok je žena čekala nedaleko na skuteru.

Fotografija sa lica mesta na Senjaku Foto: Kurir

- Ušao je muškarac obučen u dostavljača, počeo da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži - otkriva izvor Kurira. Muškarac je ubrzo sustignut i savladan. Kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi i dodatna municija.