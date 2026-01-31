Hronika
SAOBRAĆAJKA U CENTRU BEOGRADA, POVREĐENO DETE Motociklista se zakucao u njega, Hitna na licu mesta
Devojčica stara 10 godina teško je povređena usaobraćajnoj nezgodi koja se oko 15 časova dogodila u Resavskoj ulici u Beogradu.
Kako se saznaje, na devojčicu je naleteo motociklista, nedaleko od raskrsnice sa Pasterovom.
Prema nezvaničnim saznanjima, devojčica je zadobila prelom noge.
Ona je vozilom Hitne pomoći prevezena na Institu za majku i dete.
U ovom trenutku nisu poznati svi detalji nesreće.
