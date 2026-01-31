Slušaj vest

Beogradska policija privela je A. D. (32) zbog sumnje da je automobilom naneo povrede opasne po život S. A. (44). Naime, incidentu je prethodio sukob u saobraćaju, a tužilaštvo je zatražilo pritvor.

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je priveden A. D. , osumnjičen za teško delo protiv opšte opasnosti. On se tereti da je pre dva dana, nakon konflikta u saobraćaju, svojim vozilom marke „BMW“ namerno udario i oborio muškarca S. A. , nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 29. januara 2026. godine, nešto pre ponoći. Nakon nesuglasica u saobraćaju, osumnjičeni je prednjim delom svog automobila udario oštećenog, koji je od siline udarca završio na kolovozu. S. A. je hitno prevezen u bolnicu sa povredama koje su lekari okarakterisali kao opasne po život.

Tokom saslušanja u tužilaštvu, A. D. je izneo svoju odbranu. On nije negirao sam događaj, ali je tvrdio da je postupio u strahu.

"Okrivljeni je izjavio da je delo učinio jer se uplašio za svoju bezbednost i bezbednost svoje devojke koja je bila s njim u automobilu. Prema njegovim rečima, oštećeni je izašao iz svog vozila i sa još tri osobe krenuo ka njegovom automobilu“, navodi se u saopštenju.

Iako je osumnjičeni izneo odbranu zasnovanu na samoodbrani i strahu, tužilaštvo je procenilo da postoje zakonski osnovi za njegovo zadržavanje.

Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo je predlog Trećem osnovnom sudu da se A. D. odredi pritvor, kako boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke koji treba da budu saslušani u toku istrage.