Povodom požara na vozilu koji je u četvrtak 29. januara izazvan na Novom Beogradu, Treće osnovno javno tužilaštvu u Beogradu je dalo nalog policijskim službenicima PS Novi Beograd da donesu rešenje o zadržavanju N.G. (65) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela "izazivanje opšte opasnost" i "ugrožavanje sigurnosti".

Okrivljenom se na teret stavlja da je, zbog neraščišćenih imovinskih odnosa, putem telefona uputio oštećenoj Lj.Đ. (47) pretnju po život, potom svojim automobilom udario u njen automobil, onda benzinom polio oba automobila i zapalio ih, a na koje navode krivične prijave okrivljeni nije želeo da se izjašnjava.

Inače, kako saznajemo, Lj.Đ. mu je sestra.

Nakon što je javni tužilac doneo naredbu za psihijatrijsko veštačenje, okrivljeni je u prostorijama tužilaštva pregledan od strane veštaka psihijatra koji je dao nalaz i mišljenje da se okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, te da je, zbog duševne bolesti od koje boluje, indikovana potreba za izricanjem mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.