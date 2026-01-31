Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, Uprave kriminalističke policije, Poreskom policijom i Tržišnom inspekcijom u Nišu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su N. I. (27) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluge, poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi na lokacijama u Nišu i Doljevcu, policija je pronašla i zaplenila veću količinu parfema renomiranih robnih marki, koji su predati Tržišnoj inspekciji.

N. I. se sumnjiči i da je, u periodu od februara 2024. do januara 2026. godine, bez ovlašćenja, nabavljao, prodavao i putem kurirskih službi slao parfeme kupcima i tako pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 21.000.000 dinara, a budžet Republike Srbije oštetio za više od 7.000.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOSVAĐALI SE U SAOBRAĆAJU, PA GA "POKOSIO" BMW-OM! Detalji incidenta u Beogradu: Osumnjičeni tvrdi da se uplašio za bezbednost svoje devojke
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaUHAPŠEN OSUMNJIČENI (49) ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA JE PRIPADNIK BIA: Oštetio više građana za 12 miliona dinara, trgovao oružjem i ekspolzivom! (FOTO)
Zrenjanin.jpg
PlanetaŠOK NA AERODROMU, DEVOJCI U ORGANIZMU NAŠLI 121 KAPSULU HEROINA I KOKAINA: Policiji odmah postala sumnjiva zbog JEDNE STVARI - evo zašto su je zaustavili
jovna03-epa-giuseppe-lami.jpg
HronikaFRANCUZ "PAO" NA GRANICI SA SRBIJOM: U autobusu nađeni automatska puška, ručne bombe i municija, hteo da unese TEŠKO NAORUŽANJE u zemlju
profimedia0855789352.jpg