Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na osumnjičene: Aleksandra Mijajlovića, Nebojšu Spasojevića, Rada Spasojevića, Ivana Dragnića i Uroša Mladenovsakog, zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 5. u vezi sa stavom 1. KZ.

Nakon saslušanja osumnjičenih koji su iskoristili svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se u odnosu na sva lica odredi pritvor iz svih zakonskih razloga predviđenih odredbom člana 211. stav 1. tačka 1. do 4. Zakonika o krivičnom postupku.

Predlog za određivanje pritvora po osnovu uznemirenja javnosti predložen je s obzirom da se radi o rekordnoj zapleni opojne droge marihuana u količini od 5.002.079,18 grama. S obzirom da se osumnjičeni Aleksandar Mijajlović koji je označen kao organizator ove organizovane kriminalne grupe nalazi u bekstvu stavljen je predlog sudiji za prethodni postupak da se protiv ovog osumnjičenog raspiše poternica uključujući i međunarodnu.

Ova organizovana kriminalna grupa delovala je u međunarodnim razmerama, tako što je od početka januara 2026. do 29.01.2026. godine, na teritoriji Republike Severna Makedonija nabavila opojnu drogu marihuanu u količini od 5.002.079,18 grama. Opojnu drogu je prema planu organizatora preko granice prenosio osumnjičeni Ivan Dragnić do skladišta porodice osumnjičenih Spasojevića, odakle ju je radi dalje prodaje preuzimao osumnjičeni Uroš Mladenovski.

Posebno je indikativno da je osumnjičeni Ivan Dragnić suvlasnik Privrednog društva „ALPHAPHARM“ u Skoplju koje je registrovano za proizvodnju i preradu medicinskog kanabisa.