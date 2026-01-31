EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! OVO SU OSUMNJIČENI ZA POKUŠAJ UBISTVA NA SENJAKU: Šveđanin ušao u lokal sa metkom u cevi, Južnoafrikanka ga čekala na skuteru
Državljaninu Švedske i državljanki Južne Afrike, osumnjičenima da su planirali da danas na Senjaku izvrše ubistvo, određeno je zadržavanje do 48 sati po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Sumnja se da je on plaćeni ubica, a ona saučesnica.
Podsetimo, veruje se da je njihova meta bio navodni član grupe Dejana Stojanovića Keke. Muškarac je danas u lokal na Senjaku ušao maskiran u dostavljača, dok je žena čekala nedaleko na skuteru.
"Počeo je da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži", rekao je ranije danas izvor Kurira.
Muškarac je ubrzo sustignut i savladan. Kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi i dodatna municija.
Inače, među prisutnima u lokalu, navodno su bili Žarko V. i Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke.
Kekina grupa iz novobeogradskih blokova važila je za jednu od najopasnijih i najsurovijih. Ni danas se ne zna gde je Stojanović koji je "nestao" pre više od dve decenije, a veruje se da je negde u Južnoj Americi.