Državljaninu Švedske i državljanki Južne Afrike, osumnjičenima da su planirali da danas na Senjaku izvrše ubistvo, određeno je zadržavanje do 48 sati po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Kurir

Sumnja se da je on plaćeni ubica, a ona saučesnica.

Podsetimo, veruje se da je njihova meta bio navodni član grupe Dejana Stojanovića Keke. Muškarac je danas u lokal na Senjaku ušao maskiran u dostavljača, dok je žena čekala nedaleko na skuteru.

Foto: Kurir

"Počeo je da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži", rekao je ranije danas izvor Kurira.

Muškarac je ubrzo sustignut i savladan. Kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi i dodatna municija.

Fotografija sa lica mesta na Senjaku Foto: Kurir

Inače, među prisutnima u lokalu, navodno su bili Žarko V. i Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke.

Dejan Stojanović Keka Foto: Privatna Arhiva